Kroniki Riddicka - jest szansa na kolejną grę? Vin Diesel odpowiada

fot. materiały prasowe

Filmowa seria Kroniki Riddicka doczekała się dwóch gier z podtytułami Escape from Butcher Bay i Assault on Dark Athena. Gry wydane odpowiednio w latach 2004 i 2009 zebrały bardzo przyzwoite oceny. Nic więc dziwnego, że niektórzy mają nadzieję na kontynuację tego cyklu, zwłaszcza biorąc pod uwagę informacje o kolejnej części filmu. Redaktorzy serwisu Games Radar postanowili zapytać o to Vina Diesela, aktora, który wciela się w tytułowego bohatera.

Diesel nie był w stanie niczego obiecać czy potwierdzić, ale sugeruje, że gra mogłaby w jakiś sposób rozwinąć kinowe uniwersum w okolicach premiery nadchodzącego filmu.

Osiągnęliśmy wielki sukces z Escape from Butcher Bay. Czuje się, jakby to było wieki temu. Myślę, że moglibyśmy wykorzystać przestrzeń oferowaną przez gry i przygotować dodatkowy rozdział - tłumaczy Diesel.

Przypominamy, że kolejna, czwarta już część filmowej serii ma nazywać się Riddick 4: Furya. Szczegóły na temat fabuły czy jej daty premiery nie zostały jeszcze ujawnione.