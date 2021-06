Ghost of Tsushima z samodzielnym dodatkiem. Nadciąga Ghost of Ikishima

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

W sieci już kilka dni temu pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące produkcji zatytułowanej Ghost of Ikishima, będącej samodzielnym dodatkiem do Ghost of Tsushima, świetnie ocenianej produkcji studia Sucker Punch. O takim tytule informowało kilku branżowych insiderów (w tym Shpeshal Nick, który kilkukrotnie udowadniał, że ma sprawdzone źródła), a teraz odkryto, że Sony niedawno zarejestrowało domenę ghostofikishima.com, co wydaje się potwierdzać, że coś jest na rzeczy.

Szczegóły trzymane są w tajemnicy, jak zwykle bywa w takich przypadkach. Wiemy jedynie, że będziemy mieć do czynienia z samodzielną produkcją, która nie będzie wymagała podstawowej wersji gry do zabawy. Rozmiar ma być zbliżony do takich tytułów, jak Uncharted: Zaginione Dziedzictwo czy Marvel Spider-Man: Miles Morales.

Być może więcej na temat Ghost of Ikishima i innych planów Sony na najbliższy czas dowiemy się podczas eventu, o którym również plotkuje się od kilku tygodni. Japońska firma jak na razie jednak niczego nie zapowiedziała.