Kruk - aktorka z oryginalnego filmu krytykuje nową wersję postaci. "Brudny i obskurny"

Nowy Kruk w reżyserii Ruperta Sandersa miał ciężką drogą zanim został zrealizowany. Do głównej roli przymierzano m.in. Jasona Momoę czy Bradleya Coopera zanim ta trafiła w ręce Billa Skarsgarda. Kilka dni temu w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji, której kinowa premiera zaplanowana jest na 7 czerwca 2024 roku. Zdjęcia przedstawiające Erika Dravena, w którego wcieli się Skarsgard, podzieliły fanów oryginału z 1994 roku z Brandonem Lee w roli głównej. O nowej wersji filmu wypowiedział się nawet reżyser tamtego kultowego dzieła, czyli Alex Proyas, który otwarcie skrytykował nowe podejście do postaci Dravena.

Teraz swoje pięć groszy dorzuciła aktorka, która brała udział w oryginalnym filmie na podstawie komiksu. Rochelle Davis wcielała się w Sarę, która była młodą przyjaciółką Dravena i Shelly. Aktorka stwierdziła, że nowy wygląd "zawodzi jeśli chodzi o uchwycenie istoty postaci Erika Dravena, który jest dobrym człowiekiem o dobrej duszy". Określiła jego wygląd jako: "brudny i obskurny", a także stwierdziła, że bardziej przypomina złoczyńców, z którymi powinien walczyć. Zarzuciła również Lionsgate, że mogli się postarać o większe zróżnicowanie w tej roli z szacunku do zmarłego Brandona Lee. Dla Davis "każdy kto nie jest heteroseksualnym białym mężczyzną" byłby lepszy dla tej roli.

Kruk - co wiemy o filmie?

Za kamerą stoi Rupert Sanders, znany z takich filmów jak Ghost in the Shell czy Królewna Śnieżka i łowca. Widzowie więc mniej więcej wiedzą, czego po tym filmowcu oczekiwać.

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Nowy Kruk - światowa premiera w kinach odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.