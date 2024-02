Kruk - Bill Skarsgard jako tytułowy mściciel. Wygląda inaczej niż Brandon Lee [ZDJĘCIA]

fot. materiały prasowe

Kruk to film oparty na tym samym komiksie, co kultowa produkcja Brandona Lee z 1994 roku. Latami walczono o to, by przygotować ten projekt, ale wciąż natrafiał on na kolejną serię problemów. Przez ten czas wielu aktorów było związanych z rolą tytułowego mściciela - Jason Momoa, a nawet Bradley Cooper, ale ostatecznie zagrał go Bill Skarsgård. Dzięki Vanity Fair możemy zobaczyć pierwsze zdjęcie, w tym Skarsgarda w kostiumie Kruka.

Nowy Kruk - zdjęcia

Kruk 2024

Nowy Kruk - co wiemy o filmie?

Za kamerą stoi Rupert Sanders, znany z takich filmów jak Geneza Planety Małp czy Królewna Śnieżka i łowca. Widzowie więc mniej więcej wiedzą, czego po tym filmowcu oczekiwać.

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Nowy Kruk - światowa premiera w kinach odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.