Kruk - nowe szczegóły dotyczące śmierci Brandona Lee na planie. Skandaliczne błędy ekipy filmowej

Kruk z 1994 roku jest pierwszą ekranizacją kultowego komiksu Jamesa O'Barra, w której główną rolę zagrał Brandon Lee. Niestety, na planie filmowym doszło do fatalnego wypadku - pistolet, będący rekwizytem do sceny, został ładowany prawdziwą amunicją. W wyniku tego aktor został śmiertelnie postrzelony podczas zdjęć. W nowej autobiografii opisano szokujące błędy, które doprowadziły do tego nieszczęścia.

Kruk - szczegóły dotyczące śmierci Brandona Lee na planie filmowym

Dwight H. Little, reżyser, który pracował z Lee nad Huraganem ognia, niedawno wydał swoją autobiografię zatytułowaną Still Rolling: Inside the Hollywood Dream Factory, w którym ujawnia szczegóły związane z pracą w branży filmowej. Jeden z rozdziałów poświęcony jest dniu śmierci aktora, w którym Little podaje kilka nowych, zaskakujących faktów. Przeczytajcie sami.

Bruce'a Lee Melissa Etheridge Ta tragedia była tak przerażająca, szczególnie biorąc pod uwagę śmierć ojca () oraz jego młody wiek. Przyszedłem na nabożeństwo żałobne, podczas któregośpiewała Ain't It Heavy. Na domiar złego, Brandon miał się ożenić [do wypadku doszło 17 dni przed ślubem - przyp. red.]. Po latach udało mi się zgromadzić "fakty", choć nie jestem pewien, czy znam całą historię. Noc przed wypadkiem, część ekipy robiła zdjęcia na odrębnym planie. Pracowali nad ujęciem lufy pistoletu z bliskiej odległości. Aby uniknąć przedostawania się światła, kamerzyści użyli "kuli" albo "atrapy kuli". Niestety, zapomniano wyjąć kulę, pozostawiając broń na całą noc. Następnego dnia pistolet został zabrany przez resztę ekipy na plan. Nikt nie zauważył włożonej kuli. Kiedy aktor wycelował pistolet w stronę Brandona, broń wypaliła. Brandon został postrzelony w brzuch i niemal natychmiastowo stracił przytomność. Dwie istotne kwestie. Po pierwsze, rekwizytor zawsze powinien sprawdzić, czy lufa pistoletu jest pusta (jest bowiem zobligowany do pokazania tego reżyserowi). Po drugie, aktor trzymający pistolet powinien być pouczony, aby nie celować bezpośrednio w innego aktora. Ujęcie powinno zawsze być robione "pod kątem", aby stworzyć wrażenie prawidłowego wycelowania broni. Trudno uwierzyć, że można popełnić tak fatalne błędy, jeden po drugim. Szanse postrzelenia Brandona przez tę zapomnianą kulę były tak duże, że oczywiście zaczęły pojawiać się spekulacje na temat "klątwy".

Choć ciężko uwierzyć, że tego rodzaju błędy mogą wystąpić na planie filmowym, sprawa przypomina niedawną sytuację z filmem Rust, w wyniku którego doszło do śmierci operatorki Halyny Hutchins. Przypomnijmy, że ówczesna rekwizytorka Hannah Gutirrez-Reed została uznana za winną nieumyślnego spowodowania śmierci.

Kruk - co wiadomo o remake'u?

Kruk doczeka się swojego remake'u, nad którym aktualnie pracuje studio Lionsgate. Tytułową rolę gra Bill Skarsgård, a towarzyszy mu piosenkarka znana jako FKA Twigs. W obsadzie są także Laura Birn, Jordan Bolger oraz Sami Bouajila.

Za scenariusz odpowiadają nominowany do Oscara Zach Baylin (King Richard) oraz Will Schneider. Natomiast reżyserem filmu jest Rupert Sanders.