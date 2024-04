Lionsgate zmienia daty premier swoich filmów: Kruk opóźniony, Piła 11 dopiero za rok. Co jeszcze zostało przesunięte?

fot. materiały prasowe

Lionsgate podczas trwającego CinemaConu ogłosiło przesunięcie premier wielu ze swoich filmów. Od zmian nie uchroniła się również nowa wersja Kruka z Billem Skarsgardem w roli głównej, ale też Piła 11, Never Let Go i The Best Christmas Pageant Ever.

Zwiastun Kruka w reżyserii Ruperta Sandersa spotkał się z mieszanymi opiniami fanów i internautów. Na premierę nowej wersji adaptacji kultowego komiksu będą musieli poczekać oni nieco dłużej. Kruk początkowo miał mieć premierę 7 czerwca, ale po zmianie w kinach pojawi się on 23 sierpnia 2024.

Lionsgate zmienia daty premier swoich filmów

Piła 11, która miała podążać za sukcesem finansowym i krytycznym ostatniej części serii, miała wyznaczoną datę premiery na 27 września tego roku, ale Lionsgate przeniosło premierę w czasie aż o rok, a film w kinach ukaże się 26 września 2025 roku.

W oryginalny dzień premiery Piły 11, czyli 27 września 2024 roku wskakuje natomiast produkcja Never Let Go ze zwyciężczynią Oscara Halle Berry w roli głównej. Film w reżyserii Alexandre'a Aja jawi się jako thriller psychologiczny.

Nie wszystko jednak zostało odroczone w czasie. The Best Christmas Pageant Ever, które zapowiadane jest jako film familijny, zostało przesunięte o tydzień wcześniej i teraz będzie miało premierę 8 listopada 2024 roku.