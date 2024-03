Aktor z oryginału komentuje kontrowersyjny reboot. "Dla mnie Kruk to Brandon Lee"

Fot. Materiały prasowe

Ernie Hudson, który wystąpił w oryginalnym filmie Kruk jako sierżant Daryl Albrecht, wypowiedział się na temat nadchodzącego reboota. W rozmowie z portalem ComicBook.com przyznał, że nie widział zwiastuna produkcji, a choć kocha i szanuje Billa Skarsgårda, który zagra główną rolę, to w jego sercu jest miejsce tylko dla jednego Kruka. Zobaczcie sami.

Kruk - negatywne reakcje na reboot

Przypominamy, że wcześniej głównego bohatera Kruka, Erica Dravena, zagrał Brandon Lee, który zmarł na planie. Jego interpretacja bardzo spodobała się widzom, więc poprzeczka została postawiona wysoko.

Pierwsze zdjęcia z reboota Kruka wywołały kontrowersje i bardzo negatywne reakcje. Widzowie krytykowali charakteryzację Billa Skarsgårda, która ich zdaniem bardziej przypomniała Jokera z Legionu Samobójców niż Erica Dravena, a także całkowity brak oryginalnego gotyckiego klimatu. Swego czasu informowaliśmy zresztą o druzgocącej liczbie łapek w dół pod zwiastunem, a także komentarzu Alexa Proyasa - reżysera oryginalnego filmu - który uważał, że reboot nigdy nie powinien powstać:

Wierzę, że to jest taka wyjątkowa sytuacja, w której Hollywood powinno to zostawić jako hołd dla talentu i ostatecznej ofiary jednego człowieka. Przez to też nie powinni pozwolić innym przepisywać tej historii czy dodawać coś do niej. Wiem, że powstały sequele i serial, ale pomysł dokonania rebootu tej samej historii z tą samą postacią - bohaterem, któremu Brandon dał życie za zbyt wielką cenę - wydaje mi się złe.

Kruk 2024 - plakat

Kruk - aktor z oryginału komentuje reboot

Ernie Hudson tak skomentował reboot Kruka:

Nie widziałem go [zwiastuna]. Aktor - nie mogę sobie teraz przypomnieć jego imienia - który gra głównego bohatera, kocham go i szanuję. Ale dla mnie Kruk to Brandon Lee. Nie mogę sobie tego wyobrazić... Kruk ma wiele innych historii, więc miejmy nadzieję, że nie będą próbowali go odtworzyć, że zrobią coś własnego z tym i pójdą w innym kierunku. Nie widziałem go, nie widziałem żadnych innych Kruków, ze względu na to, co spotkało Brandona.