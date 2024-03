Kruk znów krytykowany. Alex Proyas od hitu z 1994 roku komentuje po premierze zwiastuna

fot. materiały prasowe

Nowy Kruk jest krytykowany od publikacji pierwszych zdjęć, a zwiastun jedynie wzmocnił falę. Film w reżyserii Ruperta Sandersa (Ghost in the Shell) pojawi się na ekranach 30 lat po premierze kultowego Kruka z 1994 roku w reżyserii Alexa Proyasa. To właśnie ten filmowiec znów zabrał głoś w sprawie nowej wersji, która odtwarza dokładnie tę samą historię, co jego hit.

Kruk - Alex Proyas o nowym filmie

Brandon Lee - Nie czerpię radości z patrzenia na negatywne reakcje na prace innych filmowców. Jestem pewien, że obsada i ekipa naprawdę mieli dobre intencje, jak my wszyscy tworząc każdy film. Dlatego boli mnie wypowiadanie się na ten temat, ale myślę, że reakcje fanów mówią wszystko. Kruk to nie tylko film.zginął podczas jego kręcenia. Skończyliśmy go jako świadectwo jego utraconej błyskotliwości i tragicznej straty. To jego dziedzictwo. I tym powinno pozostać.

Przypomnijmy, że Brandon Lee, syn legendarnego Bruce'a Lee, zginął na planie Kruka w wieku 28 lat. Został śmiertelnie postrzelony podczas kręcenia sceny strzelaniny. Jeden z rekwizytów nie został prawidłowo sprawdzony. Brakujące sceny dokręcono z wykorzystanie dublera i efektów komputerowych.

Kruk stał się ogromnym sukcesem artystycznym i komercyjnym. Choć śmierć aktora doprowadziła do wielkiej debaty o zaostrzenie środków bezpieczeństwa na planach, niedawno doszło do śmiertelnego postrzelenia operatorki Halyny Hutchins na planie Rust. Rekwizyt, który ją zabił, miał w rękach Alec Baldwin.

Wcześniej Rupert Sanders, reżyser nowego Kruka, twierdził, że jego film jest hołdem dla Brandona Lee.

- Oczywiście to była straszna tragedia i było to coś, o czym myśleliśmy podczas prac nad filmem. Brandon był oryginalnym odtwórcą tej roli i zawsze będzie synonimem dla postaci Kruka. Mam nadzieję, że byłby dumny z tego, co zrobiliśmy i jak ponownie ożywiliśmy tę historię. Jego duch jest jak najbardziej obecny w naszej produkcji. Jest prawdziwe piękno i kruchość w jego wersji Kruka i uważam, że Bill Skarsgard czuje, jakby był tego spadkobiercą.

Nowy Kruk w czerwcu w kinach.