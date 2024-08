Zakończenie Kruka ma sugerować sequel? Reżyser rozwiewa wątpliwości

fot. Hassell Free Productions // Davis-Films

Przed premierą nowej wersji Kruka krążyły pogłoski, że zakończenie filmu pozostanie otwarte, aby Rupert Sanders mógł stworzyć kontynuację. Te spekulacje podsycały komentarze Billa Skarsgarda w wywiadzie dla Esquire, gdzie wspominał o "bardziej konkretnym" zakończeniu historii Erica. Ostatecznie sam reżyser porozmawiał z The Hollywood Reporter na ten temat, stanowczo zaprzeczając plotkom o takim finale.

- Chciałbym, żeby widownia to wiedziała, bo to ważne. Żyjemy w świecie, w którym ludzie dostają fragment czegoś i powiększają go przez milion stukających laptopów, ale nikt tak naprawdę nie ma pojęcia o uzasadnieniu tego, co faktycznie tam publikują. Moim zdaniem, ten film stoi na własnych nogach. Osobiście nienawidzę produkcji, w których musisz zobaczyć kontynuację. Film powinien zakończyć się w sposób satysfakcjonujący dla historii, i tak jest w tym przypadku.

fot. Larry Horricks / Lionsgate

Jednocześnie, Sanders nie wyklucza możliwości powstania sequela. Uważa, że szczególnie kreacja Skarsgarda ma spory potencjał na rozwinięcie w przyszłości.

- W pewien sposób, to historia pochodzenia postaci takiej jak Batman, a myślę, że Mroczny Rycerz Billa może wkrótce pojawić się za rogiem.

Kruk - film jest już dostępny w kinach.

