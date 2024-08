fot. Lionsgate

Można było się spodziewać, że gdy do sieci trafią pierwsze recenzje Kruka z Billem Skarsgardem, nie będą one pozytywne. Od czasu premiery pierwszego zwiastuna, film mierzył się z negatywnymi reakcjami ze strony fanów oryginału z lat 90. Wcześniej scenarzysta Warrior, który miał okazję obejrzeć film na przedpremierowym pokazie, ostrzegał widzów przed seansem. Teraz robią to pozostali recenzenci, którzy mogli podzielić się swoimi przemyśleniami. Na ten moment ostateczna ocena krytyków na Rotten Tomatoes, czyli tomatometer, wynosi zaledwie 24%. Natomiast średnia ocen to 4,5/10. Porównując ten wynik z ostatnim blockbusterowym flopem, Borderlands (10%), jest nieco lepiej, ale nadal nie zadowala.

Kruk - pierwsze recenzje

Przeglądając opinie krytyków, wszystko sprowadza się do jednego wniosku - głównym problemem Kruka jest jego scenariusz, w którym brakuje emocjonalności oraz logicznych rozwiązań. Tym samym widz może być znudzony i rozczarowany, szczególnie, jeśli oczekuje "historii napakowanej akcją i przemocą". Padły również porównania do Johna Wicka i Jokera, sugerujące, że wersja Sandersa jest "Johnem Wickiem w stylu gotyckim". Pojawiają się nieliczne pozytywne opinie, jednak zaznaczające, że produkcja z pewnością nie spodoba się fanom oryginału. Pochwalony został Bill Skarsgard, który podobno dobrze oddał swoją rolę.

Lyvie Scott, Inverse

- To, co zaczyna się jako fascynująca historia miłosna, kończy się krwawą, makabryczną opowieścią o zemście: tu i ówdzie widać przebłyski, ale nie zawsze jest miejsce, aby ciemność zmieszała się ze światłem.

William Bibbiani, TheWrap

- Kiedy tłumisz emocjonalną prostotę historii takiej jak Kruk, aby podkreślić fabułę, lepiej, aby ta fabuła miała sens. A tak nie jest. Ma kłopotliwe zasady i niejasną chronologię, więc nic nie wydaje się już mieć znaczenia.

Kristy Puchko, Mashable

- Brzydki, niespójny i ostatecznie cyniczny Kruk przywołuje mądre słowa z innego horroru o wskrzeszonych w szaleństwie zwłokach: Czasem śmierć jest lepsza.

Ryan Lattanzio, IndieWire

- Kruk nie jest zmarnowaniem talentu i zasobów; gorzej, po prostu wisi na ekranie, równie nieumarły jak sam Eric.

David Rooney, Hollywood Reporter

- Kruk to powolny, zbyt poważny, ponury festiwal, który nigdy nie nabiera skrzydeł.

Edgar Ortega, Loud and Clear Reviews

Ruperta Sandersa Kruka - Jako nadnaturalny thriller akcji, podczas którego możesz zajadać się popcornem, Krukrobi robotę. Jeśli poszukujesz czegoś z większą głębią oraz osobowością, zostań w domu i obejrzyjz 1994 roku.

Liz Shannon Miller, Consequence

- Prawdziwy problem sprowadza się do scenariusza i wykonania, a także do porażki w odpowiedzi na jedno ważne pytanie, na które powinny odpowiedzieć wszystkie rebooty: Dlaczego ta historia, i dlaczego teraz? Dlaczego potrzebowaliśmy nowego podejścia do Kruka, po tych wszystkich latach?

Kruk

Kruk - fabuła, premiera

Bohaterem komiksowego oryginału jest muzyk Eric Draven, który ginie próbując ratować swoją narzeczoną przed zbirami, którzy ich napadli. Niestety kobieta również umiera. Rok po tych wydarzeniach Eric zostaje wskrzeszony przez tajemniczego kruka. Nie jest ani żywy, ani martwy, a tytułowy ptak jest jego łącznikiem ze światem. Bohater postanawia brutalnie zemścić się na osobach, które sprowadziły na niego piekło.

Film dostępny w polskich kinach od 23 sierpnia.