Kategoryczny zakaz broni palnej na planie nowego Kruka. Reżyser: "Bezpieczeństwo to priorytet"

Nawet jeśli ktoś nie oglądał oryginalnego Kruka z Brandonem Lee, to doskonale wie o zakulisowych problemach tamtej produkcji i przypadkowej śmierci aktora spowodowanej błędem na planie i nieumyślnym wystrzale ostrą amunicją z broni palnej. Niedawno podobny przypadek miał miejsce na planie filmu Rust, a Alec Baldwin do teraz chodzi uczestniczy w rozprawach w tej sprawie.

Z tego powodu Rupert Sanders, reżyser nowego Kruka z Billem Skarsgardem, powiedział, że na planie jego filmu szczególnie dbano o bezpieczeństwo:

Bezpieczeństwo to priorytet. Plany zdjęciowe są bardzo niebezpieczne. [...] Pierwszego dnia spotkałem się z działem efektów specjalnych i świetnym zbrojmistrzem w Pradze. Bardzo skupiali się na bezpieczeństwie. Stosują się do tych samych zasad, co wojsko jeśli chodzi o używanie broni. Ale nawet to było zbyt ryzykowne. Dlatego kategorycznie powiedziałem: "Na planie nie będzie żadnej broni, która może wystrzelić." To oznaczało, że nigdzie w pobliżu nie będzie broni, która może wystrzelić jakikolwiek pocisk, nawet ślepak. To wszystko bronie Airsoft. Niektóre z nich są gumowe, a inne to metalowe repliki, które są funkcjonalne, ale nie mają mechanizmu wystrzału.

Reżyser dodał również, że użycie broni typu Airsoft zmuszało do dodania wszystkich efektów, takich jak wypadanie kul, dym z lufy czy błysków, komputerowo, co miało wpływ na niewielki budżet filmu. Na szczęście poradzono sobie z tym, ponieważ efektów specjalnych nie ma w nim wiele. W większości kręcono go w prawdziwych lokacjach. Rupert Sanders podkreślił, że zdecydowanie wolał wydać więcej na takie dodatki niż ryzykować czyimkolwiek zdrowiem lub życiem.

Kruk

Kruk – fabuła, obsada i data premiery

Bohaterem oryginału jest muzyk Eric Draven, który ginie próbując ratować swoją narzeczoną przed zbirami, którzy ich napadli. Niestety kobieta również umiera. Rok po tych wydarzeniach Eric zostaje wskrzeszony przez tajemniczego kruka. Nie jest ani żywy, ani martwy, a tytułowy ptak jest jego łącznikiem ze światem. Bohater postanawia brutalnie zemścić się na osobach, które sprowadziły na niego piekło.

Film wyreżyserował Rupert Sanders, który ma na koncie takie produkcje, jak Królewna Śnieżka i Łowca, Ghost in the Shell i Fundacja. W obsadzie oprócz Skarsgårda znaleźli się FKA Twigs, Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, Sami Bouajila oraz Jordan Bolger.

Kruk - film zadebiutuje w kinach 23 sierpnia 2024 roku.