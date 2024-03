Kruk - klimatyczna zapowiedź zwiastuna. Kiedy w sieci?

fot. Larry Horricks / Lionsgate

Kruk ma zapowiedź zwiastuna, która nie pokazuje żadnych scen z samego filmu. Zapowiada, że premiera pierwszego trailera nastąpi w sieci 14 marca 2024 roku. Dokładna godzina nie została na ten moment ujawniona.

Kruk - zapowiedź zwiastuna

Za kamerą stoi Rupert Sanders, którego znamy choćby z filmu Ghost in the Shell. Bill Skarsgard gra tytułową rolę, a FKA Twigs wciela się w jego ukochaną. Natomiast Danny Huston gra główny czarny charakter. Budżet to 50 mln dolarów. Projekt, podobnie jak Kruk z 1994 roku, jest oparty na komiksie Jamesa O'Barra.

Kruk 2024

Kruk - o czym jest film?

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Nowy Kruk - światowa premiera w kinach odbędzie się 7 czerwca 2024 roku.