Atlas - teaser filmu science fiction. Jennifer Lopez w bojowym mechu walczy o losy ludzkości

Atlas to nowa produkcja science fiction od Netflixa, która właśnie otrzymała swój pierwszy teaser. W filmie Jennifer Lopez wystąpi w tytułowej roli, a naprzeciw niej stanie Simu Liu, którego możecie znać z filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. W obsadzie poza nimi znajduje się również Sterling K. Brown, Lana Parrilla, Mark Strong oraz Abraham Popool. Film został wyreżyserowany przez Brada Peytona.

Poniżej możecie obejrzeć teaser wybuchowej produkcji z Jennifer Lopez i wielkim, siejącym spustoszenie mechem bojowym w rolach głównych. Teaser robi wrażenie szczególnie pod kątem wizualnym. Widać, że Netflix nie poskąpił budżetu na efekty specjalne, które robią dobre wrażenie. Co Wy sądzicie o nowej produkcji Netflixa?

Atlas - teaser

Atlas - plakat

Atlas - fabuła filmu

Atlas Shepherd (Jennifer Lopez) to genialna, ale mizantropijna analityczka danych, która nie ufa sztucznej inteligencji i dołącza do misji mającej na celu złapanie zbuntowanego robota, z którym łączy ją tajemnicza przeszłość. Kiedy plan nie wypala, zostaje ona sama na czymś, co wydaje się odległym światem. Jej jedyną nadzieją na uratowanie ludzkości przed sztuczną inteligencją jest zaufanie jej.

Atlas - premiera 24 maja 2024 roku.