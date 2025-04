Remake klasyka z lat 80. w końcowym stadium negocjacji. Nowy Nieśmiertelny się zbliża

fot. materiały prasowe

Jak podaje Deadline, United Artists i Scott Stuber są na końcowym etapie negocjacji w sprawie zabezpieczenia praw do nowej wersji Nieśmiertelnego, opartej na kultowym klasyku z lat 80.

W filmie zagra Henry Cavill, a reżyserią zajmie się Chad Stahelski, znany z serii John Wick. Produkcja ma być przeznaczona do kin. Za scenariusz będzie odpowiadać Michael Finch (John Wick: Rozdział 4).

Stuber i Nick Nesbitt z United Artists będą producentami razem z Nealem H. Moritzem oraz wytwórnią 87Eleven Entertainment, należącą do Stahelskiego. UA zabezpieczyło pełne prawa do franczyzy, którą wcześniej rozwijało Lionsgate, a w planach jest również potencjalna nowa seria.

O czym był oryginalny Nieśmiertelny?

Pierwszy Nieśmiertelny z 1986 roku, z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym w rolach głównych, ukazywał kulminację pradawnej bitwy nieśmiertelnych wojowników, której akcja toczyła się zarówno w przeszłości, jak i we współczesności. Film zyskał popularność po premierze, co doprowadziło do powstania kilku sequeli, serialu telewizyjnego oraz lojalnej bazy fanów. Reżyserem oryginału był Russell Mulcahy, a producentami Peter S. Davis i William N. Panzer. Patrick Wachsberger również pełni funkcję producenta wykonawczego.