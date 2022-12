Kryptowalutowa zima robi się coraz mroźniejsza

fot. pixabay.com

Kryptowalutowa zima nie odpuszcza. Przynajmniej takiego zdania jest CEO giełdy kryptowalutowej Bybit, który w ciągu ostatnich dwóch dni zwolnił 30 procent swoich pracowników – trend, który od wielu miesięcy jest wszechobecny w branży i został pogłębiony przez upadek FTX. Jak bardzo może się pogorszyć sytuacja? Jeden ze scenariuszy przewiduje, że Bitcoin spadnie do zaledwie 5000 dolarów, czyli poziomu nie widzianego od marca 2020 roku.

Najpopularniejsza kryptowaluta świata pikuje od czasu, gdy w listopadzie 2021 r. osiągnęła wysoki kurs blisko 69 000 dolarów. W maju branża doznała wstrząsu po upadku TerraUSD, a niedawna implozja giełdy FTX spowodowała trzęsienie ziemi na całym rynku.

Podczas kryptowalutowej zimy byliśmy świadkami spadku cen aktywów cyfrowych (w tym NFT), pozwów sądowych, bankructw i utraty miejsc pracy. W zwalnianiu pracowników gigantowi giełd kryptowalutowych Krakena depczą po piętach Bybit i Swyftx, które zmniejszają zatrudnienie odpowiednio o 30% i 35%, jak podaje Bloomberg.

CEO Swyftx Alex Harper w liście ogłosił pracownikom, że branża może zobaczyć więcej „wydarzeń typu [ekonomiczny – przyp. red.] czarny łabędź”, podczas gdy szef Bybit Ben Zhou ostrzegł, że „wchodzimy w jeszcze mroźniejszą zimę niż przewidywaliśmy”.

Szef badań Standard Chartered, Eric Robertsen, napisał, że jednym z tych zaskakujących scenariuszy typu czarny łabędź jest perspektywa Bitcoina zniżkującego jeszcze bardziej w przyszłym roku, nawet aż do poziomu 5000 dolarów. Ten pesymizm jest podzielany przez Larry’ego Finka, CEO BlackRock Inc., który uważa, że „większość” firm kryptowalutowych nie przetrwa reperkusji upadku FTX.

Europejski Bank Centralny, który nigdy nie próbował ukryć swojej pogardy dla kryptowalut, w zeszłym tygodniu nazwał Bitcoina „uciążliwym, powolnym i drogim”, dodając, że jest on na „drodze do nieistotności” i „nigdy nie był używany w żadnym znaczącym stopniu do legalnych transakcji w świecie rzeczywistym”. Jeszcze w maju prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że kryptowaluty są zarówno oparte o nic, jak i tyle też warte.

Według najnowszej aktualizacji rynku NFT według platformy gamingowej Balthazar DAO, w listopadzie padł nowy tegoroczny rekordowo niski poziom miesięcznej sprzedaży NFT na wszystkich pięciu najlepszych rynkach łącznie (394,02 mln $).