Europejski Bank Centralny zabiera głos przeciwko Bitcoinowi

Kryptowalutowa zima, która rozpoczęła się na początku tego roku, przyniosła gwałtowny spadek cen walut cyfrowych i bankructwo wielu firm na tym nadmuchanym rynku. Bitcoin mocno ucierpiał podczas bessy, co skłoniło analityków Europejskiego Banku Centralnego (EBC) do stwierdzenia na blogu, że prekursor kryptowalut znalazł się „na drodze do nieistotności”.

Majowy upadek TerraUSD wymazał z rynku kryptowalut prawie 1 bilion dolarów. Od tamtej pory widzieliśmy bankructwo Celsius Network, niedawny upadek FTX oraz utratę wartości inwestycji wartych miliony dolarów — przykładem może być tu Bored Ape NFT kupione przez Justina Biebera, które kosztowało 1,29 miliona dolarów, a teraz warte jest około 70 000 $.

Niektórzy długoterminowi posiadacze (HODLers) Bitcoinów mogą się zastanawiać, czy powinni byli sprzedać swoje BTC w listopadzie 2021 r., kiedy osiągnął on szczyt w wysokości 69 000 $. Najpopularniejsza na świecie kryptowaluta w momencie tworzenia tego artykułu kosztuje 16 966 USD, a EBC uważa, że ​​sytuacja się pogorszy.

Bitcoin przez jakiś czas oscylował wokół 20 000 $. Dyrektor generalny EBC Ulrich Bindseil i analityk Jürgen Schaff powiedzieli, że chociaż zwolennicy kryptowaluty mogli postrzegać to jako oznakę stabilności, zanim cena zaczęła rosnąć, w rzeczywistości było to „sztucznie wywołane ostatnie tchnienie przed drogą do nieistotności – i to już było przewidywalne, zanim FTX zbankrutował i spowodował spadek ceny bitcoina znacznie poniżej 16 000 $”.

Analitycy EBC nie skończyli na tym swojej tyrady przeciwko kryptowalutom.

Projekt koncepcyjny Bitcoina i niedociągnięcia technologiczne sprawiają, że jest on kwestionowany jako środek płatniczy: prawdziwe transakcje Bitcoin są uciążliwe, powolne i drogie. Bitcoin nigdy nie był używany w znaczącym stopniu do legalnych transakcji w świecie rzeczywistym.

Artykuł zawiera następnie tę samą krytykę Bitcoina, którą przedstawił jeden z jego największych krytyków, inwestor-miliarder Warren Buffett, który kiedyś powiedział, że nie kupiłby całego Bitcoina na świecie za 25 USD, ponieważ w rzeczywistości nie jest on nic wart ani niczego nie produkuje.

Bitcoin nie sprawdza się również jako inwestycja. Nie generuje przepływów pieniężnych (jak nieruchomości) ani dywidend (jak akcje), nie może być używany produkcyjnie (jak towary) ani nie zapewnia korzyści społecznych (jak złoto). Dlatego rynkowa wycena Bitcoina opiera się wyłącznie na spekulacjach.

– napisali Bindseil i Schaff.

Ponieważ po upadku FTX rządy spieszą się z wprowadzeniem większej liczby regulacji na rynkach kryptowalutowych, analitycy z EBC ostrzegają, że ​​takie działanie nie powinno być źle rozumiane jako aprobata dla technologii. „Uparcie utrzymuje się przekonanie, że za wszelką cenę należy dać przestrzeń innowacjom” – napisali. „Po pierwsze, technologie te tworzyły dotychczas ograniczoną wartość dla społeczeństwa — bez względu na to, jak wielkie były oczekiwania na przyszłość. Po drugie, wykorzystanie obiecującej technologii nie jest wystarczającym warunkiem wartości dodanej opartego na niej produktu”.

W artykule podkreślono również ilość szkód, jakie wydobycie Bitcoin wyrządza środowisku, w tym zużycie energii podczas kopania (porównywalne z państwem wielkości Austrią) i generowane przez nie e-odpady.

EBC nigdy nie ukrywał swojej niechęci do kryptowalut – prezes Christine Lagarde powiedziała w maju, że jest ona oparta o „nic” i tyle też warta – a wiele banków centralnych na całym świecie ostrzega przed inwestowaniem w aktywa cyfrowe. Z pewnością są one znienawidzone przez starsze pokolenia inwestorów i bankierów – wiceprezes Berkshire Hathaway, Charlie Munger, nazwał kryptowaluty „chorobą weneryczną”.