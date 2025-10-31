Przeczytaj w weekend
Krzyk 7 - fani wzywają do bojkotu filmu. Powód oburzenia jest oczywisty

Minęły prawie dwa lata od zwolnienia Melissy Barrery z Krzyku 7. Po premierze pierwszego zwiastuna stało się jasne, że fani o tym nie zapomnieli.
Paulina Guz
Minęły prawie dwa lata od zwolnienia Melissy Barrery z Krzyku 7. Po premierze pierwszego trailera stało się jasne, że fani o tym nie zapomnieli. Wielu z nich wzywa do bojkotu filmu. W mediach społecznościowych po publikacji zwiastuna pojawiły się między innymi takie komentarze jak „Brakuje w nim dwóch bardzo ważnych kobiet…”, „Bojkotujcie Krzyk 7 i wspierajcie Straszny Film 6 i „Gdzie dla mnie zakończyła się seria” ze zdjęciem z 6. części, w której Melissa Barrera grała główną rolę. A to tylko kilka z wielu głosów oburzenia. Jednocześnie internauci wzywają do wspierania aktualnych projektów Melissy Barrery, na przykład filmu Twój Potwór, dostępnego w HBO Max, a także The Copenhagen Test, który zadebiutuje 27 grudnia.

Poniżej możecie znaleźć przykłady negatywnych wpisów internautów pod trailerem filmu Krzyk 7

„Brakuje w nim dwóch bardzo ważnych kobiet…” [w odniesieniu do Melissy Barrery i Jenny Ortegi - przyp. red.]

„Brakuje w nim dwóch bardzo ważnych kobiet…” [w odniesieniu do Melissy Barrery i Jenny Ortegi - przyp. red.]
Dlaczego Melissa została zwolniona z filmu Krzyku 7?

Spyglass zwolnił Melissę Barrerę w listopadzie 2023 roku. Po tym, jak aktorka opublikowała w swoich mediach społecznościowych wpisy na temat konfliktu Izraela z Hamasem, a dokładnie – „okrucieństw popełnianych wobec Palestyńczyków”. Szczegółowo sprawę opisaliśmy tutaj. Poniżej macie fragment jednego z jej komentarzy: 

Żydowskie dzieci umierają. Niewinni Żydzi umierają. Palestyńskie dzieci umierają i umierały od dawna. Niewinni Palestyńczycy umierają i umierali od dawna. Nie zawsze przez bomby, ale ponieważ żyją w więzieniu, z ograniczonymi zasobami, koniecznymi do przeżycia. [...]

Spyglass w oświadczeniu napisało, że „nie toleruje antysemityzmu ani podżegania do nienawiści w jakiejkolwiek formie, w tym fałszywych odniesień do ludobójstwa, czystek etnicznych, zniekształcania Holokaustu lub czegokolwiek, co rażąco przekracza granicę mowy nienawiści”. 

Wiele osób już wtedy zareagowało na tę decyzję oburzeniem, twierdząc, że aktorka nie napisała nic niestosownego ani nawet kontrowersyjnego. Teraz, gdy minęły niemal dwa lata od zwolnienia Barrery, tych głosów jest znacznie więcej, prawdopodobnie dlatego, że poparcie dla Palestyńczyków stale rośnie, a chociażby niedawny akt Grety Thunberg obnażył, do czego zdolny jest Izrael. 

Warto dodać, że niedługo po tym, jak wyrzucono Barrerę z obsady, pojawiła się informacja, że druga główna gwiazda widowiska, Jenna Ortega, zwolniła się sama. W ten sposób zniknęły nie jedna, a dwie główne bohaterki. I to nie jedyni członkowie załogi, którzy z rozkazu lub własnej woli wyskoczyli za burtę. Pierwotny reżyser i scenarzysta Christopher Landon postanowił odejść jakiś tydzień po zwolnieniu Barrery: 

Podjąłem decyzję o odejściu jakieś tydzień po tym, jak ją zwolniono. Wówczas nie było już filmu. Cały scenariusz był o jej postaci. Nie podpisałem kontraktu, by zrobić Krzyk, ale by zrobić dokładnie ten film. Kiedy już nie istniał, odszedłem.

Źródło: Deadline

