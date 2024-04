Krzyk 7 - o czym będzie film? Jest przeciek - Sidney w centrum fabuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały promocyjne

Nowe informacje o Krzyku 7 pochodzą od dobrze poinformowanego Daniela Richtmana. To jednak nadal nieoficjalne doniesienia, więc traktujcie je z dystansem jako plotkę do czasu potwierdzenia lub ewentualnego zdementowana.

Krzyk 7 - o czym będzie film?

Richtman twierdzi, że obecne trwa casting do ról dwójki dzieci Sidney Prescott, w którą ponownie wcieli się Neve Campbell. Dotarł do szczegółów, że ona, jej mąż oraz dzieci są rozpisani jako główni bohaterowie tej historii. Oni więc tym razem będą celem Ghostface'a.

Spekuluje się, że skoro według Richtmana historia skupia się na Sidney i jej rodzinie, więc jest to powrót do postaci z oryginalnych części, to z uwagi na to, nie zobaczymy bohaterów z dwóch kontynuacji, czyli piątki i szóstki. Jako że twórcy stracili dwie najpopularniejsze bohaterki grane przez Jennę Ortegę i Melissę Barrerę, nie byłoby to zaskoczeniem. Tego jednak Richtman nie potwierdził.

Według nieoficjalnych informacji Courteney Cox i Patrick Dempsey negocjują powrót do swoich ról. Cox wystąpiłaby w serii po raz szósty, a Dempsey po raz drugi. Ostatnio widzieliśmy go w Krzyku 3.

Krzyk 7 zostanie wyreżyserowany przez Kevina Williamsona, który był producentem i scenarzystą większości odsłon serii. Data premiery nie jest znana.