Książę w Nowym Jorku 2: dlaczego fani musieli czekać na sequel tak długo? Eddie Murphy odpowiada

fot. materiały prasowe

Książę w Nowym Jorku 2 tylko częściowo będzie rozgrywać się w tytułowym mieście. Okazuje się bowiem, że Akeem ma syna, który w nim mieszka i to on jest spadkobiercą tronu. Główny bohater ściąga więc pierworodnego do Zamundy, by zbudować z nim relację. Akeem nadal jest z małżonką, którą poznał w pierwszym filmie; para doczekała się jedynie córek, a wedle prawa Zamundy kobieta nie może być spadkobierczynią tronu. Czarnym charakterem filmu jest generał armii, który planuje przejąć władzę. Wciela się w niego Wesley Snipes.

Dlaczego na kontynuację kultowej komedii trzeba było czekać tak długo? Eddie Murphy odpowiedział na to pytanie w jednym z wywiadów. Aktor wyznał, że przez wszystkie te lata nikt nie zdecydował się na najmniejszą chociaż inicjatywę czy ruch w kierunku realizacji sequela. Temat był zupełnie martwy i najzwyczajniej w świecie nikt go nie podjął; komercyjny sukces "jedynki" nie sprawił - jak to często bywa - że twórcy momentalnie rozpoczęli rozmowy o potencjalnym sequelu. Tak naprawdę największą rolę odegrał tu czas: film stał się klasykiem, a presja ze strony fanów rosła.

Nigdy nie planowaliśmy kontynuacji. (...) Ze wszystkich filmów, które zrobiłem w ciągu tych ostatnich 40 lat, ten jest chyba jedynym, który zyskał wśród fanów status kultowy. Minął czas, a potem - jakieś sześć, pięć lat temu - wpadłem na pomysł...

W obsadzie znajdują się Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones, John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha i Bella Murphy. Wiele osób to aktorzy z pierwszej części.

Autorami scenariusza są Kenya Barris, David Shieffield i Barry W. Blamstein. Za kamerą stoi Craig Brewer, który wcześniej pracował z Murphy przy świetnie ocenianym filmie Netflixa pt. Nazywam się Dolemite.

Książę w Nowym Jorku 2 - premiera 5 marca 2020 roku na Amazon Prime Video.