Artyści kontra banowanie książek. Ariana Grande, Mark Ruffalo, Guillermo del Toro i wielu innych oddało głos

Ariana Grande, Mark Ruffalo, Margaret Atwood, Guillermo del Toro, Padma Lakshmi, Roxane Gay, Gabrielle Union, Sandra Cisneros, Amanda Gorman, Margaret Cho i Ron Perlman są wśród ponad 175 podpisów na liście otwartym, wzywającym kreatywną część Hollywood do zabrania głosu w sprawie banowania książek.

Te 175 podpisów należy między innymi do aktorów, muzyków, komików, celebrytów, aktywistów i autorów. Na czele przedsięwzięcia stoi LeVar Burton, amerykański aktor, reżyser i gospodarz Reading Rainbow. List został opublikowany we wtorek za pośrednictwem MoveOn Political Action. Jego treść zachęca zarówno podpisanych, jak i czytelników, do walki z banowaniem książek na poziomie lokalnym w okręgach szkolnych w USA, a także nazywa takie zakazy sprzeczne z wolnością słowa i wypowiedzi.

W liście możemy przeczytać między innymi:

Jako artyści, twórcy, osoby pracujące w branży rozrywkowej i aktywiści dostrzegamy i przeraża nas zagrożenie cenzurą w formie banowania książek. To restrykcyjne zachowanie jest nie tylko sprzeczne z wolnością słowa i ekspresji, ale ma także mrożący krew w żyłach efekt na całej przestrzeni kreatywnej. Rząd nie może i nie powinien ingerować czy dyktować co ludzie mogą produkować, pisać, słuchać, czytać i konsumować. [...] Nie zamierzamy milczeć widząc, jak jedna z kończyn branży kreatywnej jest objęta opresyjnymi zakazami. Jako artyści, musimy się zjednoczyć, ponieważ zagrożenie dla jednej z nich grozi nam wszystkim. [...]

List w całości można znaleźć na stronie: www.ArtistsAgainstBookBans.com. Jest tam także pełna lista artystów, którzy poparli przedsięwzięcie.

