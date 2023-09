Netflix - kolejna adaptacja książki Roalda Dahla w drodze! Na jaki tytuł padło tym razem?

Netflix

Już od jakiegoś czasu wiemy, że Netflix nie chciał poprzestawać na Matyldzie i miał w planach przedstawić także inne historie Roalda Dahla na małym ekranie. Teraz jednak potwierdzono, jaki dokładnie projekt będzie następny w kolejce. Zobaczcie sami.

Prestiżowy portal The Hollywood Reporter donosi, że Netflix pracuje nad adaptacją książki The Twits, która ma trafić do serwisu w 2025 roku. Phil Johnston, filmowiec nominowany do Oscara za Ralph Demolka w internecie, ma wyreżyserować projekt razem z Katie Shanahan i Toddem Demong, a także napisać scenariusz z pomocą Meg Favreau. Animacja zostanie wyprodukowana w Jellyfish Pictures. To na razie wszystko, co wiadomo o produkcji.

The Twits opowiada historię małżeństwa Twit, którzy są właścicielami obrzydliwego i niebezpiecznego parku rozrywki Twitlandia. Kiedy zaczynają zdobywać coraz więcej władzy w miasteczku, dwie odważne sieroty i rodzina magicznych zwierząt postanowią połączyć siły, by uratować świat przed przerażającą parą.

Przypominamy, że Netflix przejął firmę Roald Dahl Story Company we wrześniu 2021 roku. Stąd plany na kolejne adaptacje. W kolejce są także film krótkometrażowy Wesa Andersona The Wonderful Story of Henry Sugar i animowana wersja bajki Charlie i fabryka czekolady.