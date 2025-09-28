Przeczytaj w weekend
Ranking najlepszych książek Stephena Kinga. Czy Wielki marsz znalazł się na liście?

W związku z premierą Wielkiego marszu, kolejnej ekranizacji twórczości Stephena Kinga, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych powieści mistrza grozy.
Wiktor Fisz
Wiktor Fisz
Tagi:  wielki marsz 
książki Stephen King
Stephen King fot. Collider
Wyobrażacie sobie popkulturę bez Stephena Kinga? W świecie, w którym ten mistrz grozy nigdy by się nie pojawił, pewnie ktoś inny próbowałby wypełnić tę lukę, bo świat nie znosi próżni. Ale jedno jest pewne – to uniwersum nie mogłoby pochwalić się tak niezwykłymi historiami jak Skazani na Shawshank, Zielona Mila, Lśnienie czy Bastion.

Analizując twórczość Stephena Kinga, dostrzegamy, że jego książki nie są wyrafinowanymi literackimi konstrukcjami o kunsztownym języku i filozoficznej głębi. To raczej proste, klarowne opowieści, często oparte na powtarzającym się schemacie: zwykły człowiek, obarczony słabościami, staje twarzą w twarz z ogromnym złem. Zło to przybiera różne oblicza – od groteskowego klauna, po bezdusznego strażnika więziennego. Historie te nie są skomplikowane. A jednak kryje się w nich coś, co sprawia, że miliony czytelników nie potrafią się od nich oderwać. Na czym polega ten fenomen?

Fenomen Kinga tkwi w jego bohaterach i w głęboko humanistycznym wydźwięku opowieści. Już po kilku stronach jego postacie stają się nam bliskie – łatwo je polubić, łatwo się z nimi utożsamić. To dlatego, że są pełne słabości i niedoskonałości, które czynią je autentycznymi i prawdziwie ludzkimi. Dzięki temu każdy ich triumf nad złem nabiera wyjątkowej mocy i smakuje jak nasze własne zwycięstwo.

W naszym rankingu zebraliśmy książki Stephena Kinga, które uważamy za najlepsze. Nie wszystkie można nazwać arcydziełami, ale te z czołówki bez wątpienia stały się ikonami popkultury. Sprawdźcie, czy w zestawieniu znalazł się także Wielki marsz, który właśnie trafił do polskich kin.

Ranking najlepszych książek Stephena Kinga

40. Podpalaczka (1980)

40. Podpalaczka (1980)
Albatros
