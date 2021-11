Księga Boby Fetta - nowy spot serialu. Co się działo z łowcą po Powrocie Jedi?

fot. The Direct

Księga Boby Fetta to nowy serial platformy Disney+, który dzieje się w świecie Gwiezdnych wojen i opowiada o kultowym łowcy nagród, którego poznaliśmy w oryginalnej trylogii filmowej. Do sieci trafił nowy spot promujący produkcję. Zdradza on, że w serialu dowiemy się, co stało się z Fettem po wydarzeniach z widowiska Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Materiał jest dostępny poniżej. Ponadto ujawniono, że 1. sezon będzie liczył 7 odcinków.

Szczegóły fabuły serialu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że Boba Fett przejął pałac Jabby i chce odegrać większą rolę w przestępczym światku w galaktyce. Jednak pojawiają się również inni gracze, z którymi będzie musiał się zmierzyć.

Ponadto zadebiutowały nowe plakaty promujące serial:

Księga Boby Fetta plakat

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Temuera Morrison, Ming-Na Wen i Jennifer Beals. Za kamerą projektu stanęli Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Steph Green i Kevin Tancharoen.

Księga Boby Fetta - premiera serialu na Disney+ 29 grudnia.