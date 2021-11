Księga Boby Fetta - spot zapowiada powrót legendy. Nowe sceny!

fot. materiały prasowe

Spot serialu Księga Boby Fetta to zaledwie 30 sekund, ale udało się pokazać kilka nowych scen i zbudować intrygujący klimat. Tytuł spotu brzmi Panowanie i odnosi się do fabuły serialu. Boba Fett zajął pałac Jabby i chce przejąć kontrolę nad jego organizację, stając się ważnym graczem w galaktycznym świecie przestępczym. Jednak, gdy ktoś tak potężny jak Jabba znika, wielu chce kawałek tortu dla siebie, więc Boba Fett musi wywalczyć sobie panowanie, by osiągnąć zamierzone cele na Tatooine.

Temuera Morrison i Ming-Na Wen grają główne role. Trailer zdradził wcześniej, że w rolę Twi'lekanki wciela się znana z wielu seriali Jennifer Beals. Za kamerą odcinków stoją Robert Rodriguez, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, Steph Green (Watchmen), Dave Filoni i Kevin Tancharoen (Agenci T.A.R.C.Z.Y.).

Producentami wykonawczymi są Joe Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy i Colin Wilson.

Księga Boby Fetta - premiera w Disney+ zaplanowana jest na 29 grudnia 2021 roku.