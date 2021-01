Księga Drogi i Dobra: nadchodzi nowa książka Le Guin

Prószyński i S-ka

Amerykańską pisarkę Ursulę K. Le Guin znamy przede wszystkim za sprawą serii fantasy Ziemiomorze czy uniwersum Ekumeny. Wydawnictwo Prószyński i S-ka od kilku lat wydaje zbiorze wydania jej dzieł, sięgając nie tylko do beletrystyki, czego przykładem jest chociażby zapis blogowych esejów w zbiorze Dotąd dobrze.

Wydawca zapowiedział na 19 stycznia nową książkę Le Guin. Będzie to Księga Drogi i Dobra, czyli autorski przekład amerykańskiej pisarki klasycznego dzieła żyjącego dwa i pół tysiąca lat temu chińskiego poety i myśliciela Lao Tzu, twórcy taoizmu.

Książka zawiera obszerne osobiste komentarze autorki, podkreślające wartość tekstu. Sam tekst jest przedstawiony w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej.

Poniżej opis i okładka książki:

Źródło: Prószyński i S-ka

Zachwycająca interpretacja jednej z najważniejszych ksiąg w dziejach ludzkości w mistrzowskim przekładzie Justyny Bargielskiej i Jerzego Jarniewicza.

"Księga Drogi i Dobra" powstała prawdopodobnie dwadzieścia pięć stuleci temu. Napisał ją ktoś, kto być może nazywał się Lao Tzu, a żył mniej więcej w tym samym czasie co Konfucjusz. Nic pewnego o tej "Księdze" powiedzieć nie sposób, poza tym, że to dzieło chińskie, bardzo stare, i że przemawia do czytelników na całym świecie, jakby je napisano zaledwie wczoraj.