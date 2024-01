Księga ocalenia - powstaje serialowy prequel filmu z Denzelem Washingtonem. W roli głównej John Boyega

fot. materiały prasowe/YouTube

Księga ocalenia z 2010 roku to film postapokaliptyczny, w którym główną rolę odgrywał Denzel Washington. W obsadzie znajdował się również Gary Oldman oraz Mila Kunis. Film opowiadał o tytułowej księdze, która była kluczowa do przetrwania ludzkości po nuklearnej zagładzie. Z kolei Washington wcielał się w niejakiego Eliego, który księgę musiał chronić.

Z nowego raportu wynika, że powstaje serialowy prequel filmu, który według doniesień dzieje się na 30 lat przed wydarzeniami z produkcji z Denzelem Washingtonem, a zatem niedawno po zagładzie świata w tym uniwersum. W serialu głównym bohaterem ponownie będzie Eli, w którego młodszą wersję wcieli się John Boyega, znany z trylogii sequeli Gwiezdnych Wojen oraz Sklonowali Tyrone'a. Boyega będzie również producentem wykonawczym, a za serial odpowiadają ponownie bracia Hughes, którzy nakręcili film. Serial powstaje z pomysłu Gary'ego Whitta, który pełni rolę twórcy, scenarzysty i producenta wykonawczego.

Księga ocalenia - o czym był film?

Rok 2044. Jakieś 30 lat po wojnie, która zamieniła świat w wymarłą pustynię, samotny człowiek przemierza pustkowie, które kiedyś było Ameryką. To Eli (Denzel Washington) - samotnik i wolny strzelec. Mężczyzna jest w posiadaniu tajemniczej księgi, w której znajduje się 'klucz' i wiedza niezbędna do ocalenia ludzkości. Podczas podróży bohater trafia do małego miasteczka zarządzanego przez burmistrza - tyrana Carnegie (Gary Oldman). Despota, chcąc przejąć totalną władzę nad ludźmi, za wszelką cenę próbuje wejść w posiadanie księgi. Na drodze Eliego staje również niezwykle seksowna dziewczyna o imieniu Solara (Mila Kunis). Rozpoczyna się dramatyczna walka o ocalenie ludzkości.