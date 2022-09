Kto jest Sauronem? Nowe teorie z Władcy Pierścieni - kiedy padnie odpowiedź?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W 5. odcinku serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy w pewnym momencie pojawiły się trzy tajemnicze postacie w białych pelerynach. Jeszcze przed premierą serialu Pierścieni Władzy, wielu spekulowało, że jedna z nich może okazać się Sauronem. Teorie te zostały obalone, jednak wydaje się, że wielokrotnie pokazywana przez oko kamery Bridie Sisson, wciela się w kogoś mocno związanego z Sauronem. Trójka nowych postaci opisywana jest jako "The Dweller" (Bridie Sisson), "The Nomad" (Edith Poor) i "The Ascetic" (Kali Kopae). Choć Dweller może być liderką grupy, nie widzimy tutaj relacji pan-sługa, co by było charakterystyczne dla Saurona. Trio może działać jednak w służbie większego złoczyńcy serialu.

Okultyści lub kapłani mogą być lojalni wobec Saurona i mogą czekać na jego ponowne przyjście. Fani dostrzegli między innymi czarne palce postaci granej przez Sisson, co może wskazywać na powiązania z praktykowaniem czarnej magii. W 5. odcinku trójka postaci pojawia się w miejscu, gdzie spadł Nieznajomy. To oczywiście sprowokowało olejne teorie.

Kto jest Sauronem? Typy fanów

Waldreg

Nieznajomy w ostatnim odcinku zaczyna postrzegać siebie jako "zagrożenie", chociaż Nori początkowo przekonuje go, że to nie jest prawda i jest ich "przyjacielem". Ubrane na biało trio poszukuje Nieznajomego, co mogłoby sugerować, że skoro czekają na przyjście swojego Pana (Saurona), to może właśnie jest nim człowiek z meteoru. Istnieje oczywiście inna możliwość, która zakłada, że Nieznajomy jest tak naprawdę Istari (może Saruman, może Gandalf), a kapłani zostali wysłani do wytropienia go i zgładzenia, bo może być przeszkodą dla Saurona.

Na tym etapie są więc ciągle różne scenariusze, które mogą się wydarzyć, ale nowy spot promujący 6. odcinek sugeruje, że wreszcie poznamy tożsamość Saurona. Zobaczcie: