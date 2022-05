Kubuś Puchatek zagra w horrorze. Są pierwsze zdjęcia - zobaczcie krwiożerczego misia

Fot. Materiały prasowe

Kubuś Puchatek to fikcyjna postać przyjaznego misia, znana dzieciom na całym świecie. Już niedługo zobaczymy jednak zupełnie inne i bardziej krwiożercze oblicze bohatera. Niedźwiadek opuszcza Stumilowy Las i wybiera się prosto na plan nowego slashera. Zobaczcie w poniższej galerii pierwsze zdjęcia do horroru Winnie the Pooh: Blood and Honey, w którym Kubuś Puchatek razem z Prosiaczkiem wydają się planować prawdziwą masakrę. Choć do tej pory nie ujawniono szczegółów fabuły, te kadry mówią same za siebie.

Pierwsze zdjęcia horroru z Kubusiem Puchatkiem

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Horror w stylu Winnie the Pooh: Blood and Honey nie potrzebuje już aprobaty Disneya, ponieważ firma nie ma już wyłącznych praw do tytułu. Kubuś Puchatek został stworzony przez pisarza Alana Alexandra Milne’a i po raz pierwszy pojawił się w książce z 1926 roku. Od tej pory wielokrotnie oglądaliśmy jego różne wersje - ale zdecydowanie nie było to nic w tak mrocznym klimacie.

W obsadzie Winnie the Pooh: Blood and Honey na stronie IMDb można znaleźć między innymi Amber Doig-Thorne, Maria Taylor i Danielle Scott. Twórcą filmu jest Rhys Frake-Waterfield.