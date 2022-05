Ruszyła produkcja Totally Killer. Horror, komedia i podróże w czasie z gwiazdą Sabriny

Fot. Netflix

Prime Video rozpoczęło produkcję filmu Totally Killer. Deadline informuje, że ten horror komediowy jest kolejną współpracą pomiędzy serwisem streamingowym a Blumhouse Television. W obsadzie znajdzie się gwiazda netfliksowej Sabriny - Kiernan Shipka - a także Randall Park, Julie Bowen i Olivia Holt. W produkcji oprócz dawki strachu i śmiechu możemy spodziewać się podróży w czasie. Główna bohaterka będzie musiała cofnąć się do innego roku, by połączyć siły ze swoją nastoletnią mamą i pokonać seryjnego mordercę.

Totally Killer będzie reżyserowane przez dwukrotnie nominowaną do nagrody Emmy Nahnatchkę Khan. Film jest kontynuacją jej fabularnego debiutu reżyserskiego Always Be My Maybe. Za adaptację scenariusza odpowiada Jen D’Angelo, która niedawno pracowała nad Hocus Pocus 2. Będzie oparty na oryginalnym scenariuszu Davida Matalona i Sashy Perl-Raver.

Prime Video jeszcze nie ogłosiło daty premiery Totally Killer.