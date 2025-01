Wśród graczy rośnie popularność monitorów OLED

fot. LG

Firma LG ujawniła, że monitory OLED stanowią już 22% całego rynku monitorów do gier, czyli więcej niż na rynku telewizorów, gdzie OLEDy to 18% wszystkich telewizorów.

Monitory do gier były ważną częścią tegorocznych targów CES. Wiele z nich to monitory OLED, które stają się coraz bardziej popularne wraz ze spadkiem cen, wzrostem częstotliwości odświeżania i mniej widocznymi wadami technologii.

Podczas briefingu prasowego LG na targach CES 2025, firma poinformowała, że OLED ma obecnie 22% udziału w rynku monitorów do gier PC. Jest to szczególnie imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwszy dedykowany monitor OLED do gier, Alienware AW3423DW, który wykorzystuje technologię Samsung QD-OLED, pojawił się zaledwie trzy lata temu. Pierwszy model UltraGear OLED firmy LG pojawił się nieco później, na początku 2023 roku.

Z kolei telewizory OLED stanowią zaledwie 18% rynku telewizorów, mimo że LG wprowadziło swój pierwszy telewizor OLED jeszcze w 2013 roku. Dane LG potwierdzają, że użytkownicy o wiele szybciej adaptują OLED w monitorach do gier niż w telewizorach OLED.

Podobnie jak w przypadku telewizorów, największym problemem związanym z szybszym przesiadaniem się graczy na monitory OLED pozostaje ich cena. W ostatnim czasie stały się one tańsze, ale wciąż pozostają droższe niż ich odpowiedniki LCD – nawet najtańsze modele OLED kosztują około 2500 zł, a jeszcze więcej zapłacimy za produkty z wyższej półki, zwłaszcza te większe. Ceny najlepszych monitorów OLED 4K do gier zaczynają się od około 4500 zł, a ich cena może przekroczyć nawet 6000 zł.

W ostatnich latach również drugi główny powód, dla którego ludzie unikali monitorów OLED, czyli wypalanie, stał się mniej niepokojący. Bardziej wytrzymałe związki organiczne, automatyczne lub ręczne funkcje „odświeżania pikseli”, wykrywanie logo i techniki adaptacji treści zapewniły większy spokój tym, którzy wydają fortunę na te monitory. Znacznie poprawił się również zakres gwarancji.

Jedną z najważniejszych zapowiedzi z targów CES był pierwszy na świecie 27-calowy monitor 4K OLED 240 Hz, choć tu Asus, Samsung i MSI pretendowały do tego tytułu ze swoimi produktami.