Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

Apple TV+ opublikowało zwiastun 5. sezonu swojego hitowego serialu kryminalnego, czyli Kulawych koni. Jakie zagrożenia tym razem czekają na Jacksona Lamba i jego zespół? Przekonajcie się sami.
Wiktor Stochmal
Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia fot. Apple TV+
Kulawe konie od Apple TV+ to jeden z niewielu produkowanych obecnie seriali, którego kolejne sezony pojawiają się na platformie co roku. Produkcja została przedłużona już o 7. sezon, gdy premiera piątej serii dopiero przed nami. Ta jednak zbliża się wielkimi krokami, a Apple opublikowało zwiastun 5. sezonu. Co tym razem czeka ekipę Jacksona Lamba?

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

Oto zwiastun 5. sezonu Kulawych koni od Apple TV+. Premiera nowego sezonu odbędzie się 24 września 2025 roku, a zatem już niebawem:

Pokazano też oficjalne zdjęcia z nowej serii:

Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia

arrow-left
Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia
fot. Apple TV+
arrow-right

Kulawe konie: sezon 5 - obsada i fabuła

W roli głównej powróci Gary Oldman. Poza tym w obsadzie znajdzie się Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards and Kadiff Kirwan.

W piątym sezonie Kulawych koni wszyscy zaczynają coś podejrzewać, gdy nerd Roddy Ho pojawia się z nową, olśniewającą dziewczyną. Gdy w mieście dochodzi do coraz bardziej dziwacznych wydarzeń, to właśnie Kulawe konie muszą przeanalizować fakty i połączyć kropki. W końcu Lamb dobrze wie, że w świecie szpiegów zawsze obowiązuje zasada - przede wszystkim "martw się o siebie.”

Wiktor Stochmal
