Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

Kulawe konie od Apple TV+ to jeden z niewielu produkowanych obecnie seriali, którego kolejne sezony pojawiają się na platformie co roku. Produkcja została przedłużona już o 7. sezon, gdy premiera piątej serii dopiero przed nami. Ta jednak zbliża się wielkimi krokami, a Apple opublikowało zwiastun 5. sezonu. Co tym razem czeka ekipę Jacksona Lamba?

Oto zwiastun 5. sezonu Kulawych koni od Apple TV+. Premiera nowego sezonu odbędzie się 24 września 2025 roku, a zatem już niebawem:

Pokazano też oficjalne zdjęcia z nowej serii:

Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia

Kulawe konie: sezon 5 - obsada i fabuła

W roli głównej powróci Gary Oldman. Poza tym w obsadzie znajdzie się Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards and Kadiff Kirwan.

W piątym sezonie Kulawych koni wszyscy zaczynają coś podejrzewać, gdy nerd Roddy Ho pojawia się z nową, olśniewającą dziewczyną. Gdy w mieście dochodzi do coraz bardziej dziwacznych wydarzeń, to właśnie Kulawe konie muszą przeanalizować fakty i połączyć kropki. W końcu Lamb dobrze wie, że w świecie szpiegów zawsze obowiązuje zasada - przede wszystkim "martw się o siebie.”