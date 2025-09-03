Reklama
placeholder

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

W sieci pojawił się zwiastun filmu Dom pełen dynamitu od nagrodzonej dwoma Oscarami reżyserki - Kathryn Bigelow. O czym opowiada produkcja, kto znajduje się w obsadzie i kiedy premiera? Sprawdźcie sami pierwszy zwiastun, zdjęcia i plakat.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  A House of Dynamite 
zdjęcia netflix zwiastun
A House of Dynamite - zdjęcia fot. Netflix
Reklama

Kathryn Bigelow w 2010 roku otrzymała dwa Oscary za film The Hurt Locker. W pułapce wojny. Teraz będzie miała okazję zaprezentować dzieło stworzone dla Netflixa i to w kinach na całym świecie. Pojawił się zwiastun oraz pierwsze zdjęcia z Domu pełnego dynamitu.

Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

Nowa produkcja opowie o scenariuszu, w którym pojedynczy, nieoznakowany pocisk zmierza w kierunku Stanów Zjednoczonych. Konieczny staje się wyścig z czasem, by dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny i jak rozwiązać sytuację.

Uroczysta premiera zaplanowana jest na 2 września 2025 roku - wówczas film zadebiutuje na festiwalu filmowym w Wenecji. Na Netflixie wyląduje 24 października 2025 roku.

A House of Dynamite - plakat

arrow-left
A House of Dynamite - plakat
fot. Netflix
arrow-right

A House of Dynamite - obsada i data premiery

W iście gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy: Idrisa Elbę, Rebeccę Ferguson, Gabriela Basso, Jareda Harrisa, Tracy Letts, Anthony'ego Ramosa, Moses Ingram, Jonah Hauer-Kinga, Gretę Lee oraz Jasona Clarke'a.

Film trafi najpierw do kin w Wielkiej Brytanii 3 października, potem pojawi na wielkim ekranie na całym świecie od 10 października, a na Netflixie wyląduje 24 października 2025 roku. Taka strategia może być coraz częstsza zważywszy na to, iż reżyserzy coraz bardziej naciskają na premiery kinowe swoich produkcji, a wynik K-popowych łowczyń demonów na wielkim ekranie robi spore wrażenie.

Źródło: netflix.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  A House of Dynamite 
zdjęcia netflix zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

2 Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia
-

Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

3 Suits: L.A.
-

Kontynuacja W garniturach w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?

4 Dom pełen dynamitu
-

Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

5 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

6 Jujutsu Kaisen - 3. sezon
-

Widowiskowy zwiastun 3. sezonu Jujutsu Kaisen. Szykuje się wielka bitwa!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV