Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk
W sieci pojawił się zwiastun filmu Dom pełen dynamitu od nagrodzonej dwoma Oscarami reżyserki - Kathryn Bigelow. O czym opowiada produkcja, kto znajduje się w obsadzie i kiedy premiera? Sprawdźcie sami pierwszy zwiastun, zdjęcia i plakat.
Kathryn Bigelow w 2010 roku otrzymała dwa Oscary za film The Hurt Locker. W pułapce wojny. Teraz będzie miała okazję zaprezentować dzieło stworzone dla Netflixa i to w kinach na całym świecie. Pojawił się zwiastun oraz pierwsze zdjęcia z Domu pełnego dynamitu.
Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach
Nowa produkcja opowie o scenariuszu, w którym pojedynczy, nieoznakowany pocisk zmierza w kierunku Stanów Zjednoczonych. Konieczny staje się wyścig z czasem, by dowiedzieć się, kto jest za to odpowiedzialny i jak rozwiązać sytuację.
Uroczysta premiera zaplanowana jest na 2 września 2025 roku - wówczas film zadebiutuje na festiwalu filmowym w Wenecji. Na Netflixie wyląduje 24 października 2025 roku.
A House of Dynamite - obsada i data premiery
W iście gwiazdorskiej obsadzie zobaczymy: Idrisa Elbę, Rebeccę Ferguson, Gabriela Basso, Jareda Harrisa, Tracy Letts, Anthony'ego Ramosa, Moses Ingram, Jonah Hauer-Kinga, Gretę Lee oraz Jasona Clarke'a.
Film trafi najpierw do kin w Wielkiej Brytanii 3 października, potem pojawi na wielkim ekranie na całym świecie od 10 października, a na Netflixie wyląduje 24 października 2025 roku. Taka strategia może być coraz częstsza zważywszy na to, iż reżyserzy coraz bardziej naciskają na premiery kinowe swoich produkcji, a wynik K-popowych łowczyń demonów na wielkim ekranie robi spore wrażenie.
Źródło: netflix.com
