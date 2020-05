Kung Fu i The Republic of Sarah - zamówiono sezony nowych seriali

Pandemia koronawirusa zaburzyła standardowy tryb zamawiana nowych seriali, więc takich treści jest o wiele mniej niż w poprzednich latach. Amerykańska stacja The CW zamawia jedynie dwie nowości na sezon 2020/2021. Są to Kung-fu oraz The Republic of Sarah.

Pozostałe piloty, które były w planach, czyli The Lost Boys i Maverick na obecną chwilę zostają odłożone na półkę. The Lost Boys i Kung Fu miały częściowo nakręcone piloty, więc osoby decyzyjne mogły zobaczyć co z tego wyszło i wybrać to, co jest lepsze. Oba seriale dołączają do wcześniej zamówionych Superman & Lois oraz Walker, czyli rebootu Strażnika Teksasu.

Kung Fu to remake serialu Kung Fu z lat 70, w którym główną rolę grał David Carradine. Bohaterką jest Amerykanka chińskiego pochodzenia, która zrezygnowała ze studiów i wyruszyła w podróż do klasztoru Shaolin w Chinach. Kiedy powraca, jej miasteczko jest opanowane przez bandytów i korupcję. Wykorzystuje więc umiejętności w sztukach walki i filozofię, aby chronić swoją społeczność wymierzając sprawiedliwość. Jednocześnie poszukuje zabójcy, który zabił jej mistrza w klasztorze Shaolin, a który to chce teraz ją dorwać.

W obsadzie są Olivia Liang, Kheng Hua Tan, Shannon Dang, Jon Prasida, Eddie Liu, Gavin Stenhouse, Gwendoline Yeo i Tzi Ma.

The Republic of Sarah opowiada o buntowniczej nauczycielce z liceum, Sarze Cooper, która wykorzystuje kruczek prawny, aby ogłosić miasteczko niezależnym państwem. Sarah musi przewodzić grupie młodych ludzi, którzy muszą tworzyć kraj od zera. Wszystko z powodu chciwej korporacji, która chciała zniszczenia miasta.

W obsadzie są Stella Baker, Nia Holloway, Luke Mitchell, Izabella Alvarez, Hope Lauren, Ian Duff, Forrest Goodluck, Landry Bender i Megan Follow.

Na razie nie wiadomo, kiedy którykolwiek z tych czterech seriali pojawi się na ekranach. Wciąż prace na planach są zawieszone od marca 2020 roku.