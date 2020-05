FBI, Magnum, NCIS i inne. Powstaną nowe sezony prawie 20. seriali stacji CBS

Stacja CBS jako pierwsza zamawia nowe sezony seriali na sezon 2020/2021 i daje klarowny sygnał, jak będą podchodzić telewizje do tego tematu w dobie kryzysu koronawirusa. Łącznie z poprzednimi zamówieniami przedłużyli na nowe sezony 23 tytuły!

Jest to spowodowane paraliżem sezonu pilotów, czyli telewizje nie mogą zrealizować odcinków, ocenić ich i ewentualnie zamówić sezon. Na tym etapie mało prawdopodobne jest, aby w telewizji pojawiło się dużo nowych seriali. Oczekuje się, że inne stacje również bardziej skupią się na przedłużaniu bieżących. Oczywiście tutaj też jest problem, kiedy będą mogli wrócić na plany, bo blokada trwa do odwołania. Mówi się, że może zaczną kręcić we wrześniu na terenie USA, a to oznacza, że sezon serialowy nie rozpocznie się jesienią 2020 roku.

W oświadczeniu CBS czytamy, że nowe seriale ogłoszą w ciągu kilku tygodni. Według dziennikarzy nie będzie to więcej niż dwa tytuły.

Seriale i programy, które dostaną nowe sezony: