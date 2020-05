The Equalizer, Clarice i B Positive - CBS zamawia nowe seriale

CBS stawia na kontynuację znanych tytułów. Informowaliśmy, że przez pandemię koronawirusa standardowy tryb realizacji pilotów i zamawiania nowości ulega zmianie. Dlatego tym razem zamówiono tylko trzy nowości, a zazwyczaj telewizji stawiają na większą liczbę tytułów.

Problemem wszystkich trzech zamówionych seriali, czyli The Equalizer, Clarice i B Positive jest to, że nie wiadomo, kiedy mogą rozpocząć się prace na planie. Na razie wszystko wskazuje na to, że blokada potrwa przynajmniej do września 2020 roku, więc żaden z tych tytułów raczej nie będzie mieć premiery jesienią 2020 roku. Chyba że wcześniej coś się zmieni.

Czytamy, że CBS nie zwalnia z kontraktów aktorów związanych z innymi planowanymi pilotami. Mają nadzieję, że kiedy sytuacja wróci do normalności, będą mogli je nakręcić i podjąć kolejne decyzje. Tylko że na razie nie wiadomo kiedy może to nastąpić.

Clarice to serial autorstwa Alexa Kurtzmana i Jenny Lumet. Rebecca Breeds wciela się w agentkę FBI Clarice Starling, która zajmuje się rozwiązywaniem trudnych spraw kryminalnych. Fabuła osadzona jest pół roku po wydarzeniach z filmu i książki Milczenie owiec. W obsadzie są także Kal Penn, Nick Sandow, Michael Cudlitz, Lucca De Oliveira i Devyn A. Tyler.

The Equalizer to nowa wersja serialu sprzed lat, który doczekał się kinowej adaptacji w serii Bez litości z Denzelem Washingtonem. Główną rolę zagra Queen Latifah. Jest ona enigmatyczną kobietą, która wykorzystuje swoje umiejętności, aby pomagać ludziom. W obsadzie są także Chris Noth, Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Liza Lapira i Laya DeLeon Hayes.

B Positive to serial komediowy autorstwa Chucka Lorre'a (Teoria wielkiego podrywu). Jest to opowieść o terapeucie i rozwiedzionym mężczyźnie, który musi znaleźć dawce nerki. Nieoczekiwanie trafia na kobietę z dawnych lat, która godzi się mu oddać swoją. W obsadzie są Thomas Middleditch i Annaleigh Ashford.