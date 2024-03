Kung Fu Panda 4 - dlaczego w filmie zrezygnowano z Potężnej Piątki? Reżyser wyjaśnia

fot. DreamWorks

Kung Fu Panda 4 to nowa odsłona popularnej franczyzy, która miała premierę kilka dni temu. Fani zauważyli, że w nowej części Potężna Piątka została odsunięta w cień, a do tej pory odgrywała ważną rolę w poprzednich filmach. Nie wzięli udziału w walce z Kameleoną - właściwie zostali tylko wspomniani w animacji.

Kung Fu Panda 4 - dlaczego zabrakło Potężnej Piątki?

Reżyser Mike Mitchell w rozmowie z serwisem The Direct wyjaśnił, że powodem, dla którego zrezygnowali z Potężnej Piątki (do której należą Tygrysica, Małpa, Modliszka, Żmija i Żuraw) było to, że chcieli rozszerzyć świat i po raz pierwszym zabrać Po z Doliny Spokoju. Mieli świetną, rozrastającą się obsadę głosową w postaci np. Dustina Hoffmana (Shifu), Jamesa Honga (Ping) czy Bryana Cranstona (Li). Dodał, że po prostu zaczęło się robić tłoczno.

Przyznał też, że to było bardzo ekscytujące i interesujące, że każdy z Potężnej Piątki był na osobnych, dziwnych i fajnych misjach. Chcieli też zrobić miejsce dla większej liczby postaci, takich jak Babcia Dzik (Lori Tan Chinn) czy Ryba (Ronny Chieng). Natomiast w końcowej sekwencji filmu pojawia się trenująca Potężna Piątka. Reżyser dodał, że tym samym dali przedsmak tego, co może nadejść. "Dajemy widzom przedsmak tego, co robią, a potem dajemy przedsmak tego, że wrócą".

Kung Fu Panda 4 - będą kolejne części?

Mitchell nie chciał zdradzić czy Kung Fu Panda 4 jest ostatnim filmem z serii. Odpowiedział żartobliwie, że gdyby coś powiedział to studio mogłoby go wysłać do Krainy Duchów z tego powodu. Natomiast przyznał, że dzięki Jackowi Blackowi, który podkłada głos Po w oryginalnej wersji, ta franczyza wytrzymuje próbę czasu.

Ten facet jest taki zabawny. To znaczy - on jest Kung Fu Panda. Granica pomiędzy Jackiem Blackiem a Kung Fu Pandą jest bardzo cienka. On lubi kopnięcia kung fu. Jakby chciał kopnąć mnie w twarz, Jack Black zrobiłby to swoim wysokim kopnięciem. Jest entuzjastyczny; jest bardzo pozytywny jak Po. Jest jak duże dziecko... W każdym razie jest po prostu najlepszy i myślę, że właśnie to on sprawił, że ta franczyza odniosła taki sukces. Więc jeśli Jack wróci, to ja też.

Kung Fu Panda 4 - zdjęcia i plakaty

Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda 4 - fabuła

Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej, ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka-Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych. [opis Multikina]

