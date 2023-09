Kung Fu Panda 4 - nowa grafika. Tak wygląda okładka książki opartej na filmie

Fot. Materiały prasowe

Do sieci trafiła teaserowa okładka książki, która jest oparta na scenariuszu filmu Kung Fu Panda 4. Nie jest to nic zaskakującego, bo tego typu powieści są standardem w Hollywood i bardzo często powstają. Nie zawsze jednak są one dobrze odbierane, bo przeważnie wypadają przeciętnie. Do dziś jednak z tego typu książek świetne oceny zbiera Gwiezdne wojny. Część III: Zemsta Sithów.

Kung Fu Panda 4 - galeria

W galerii też wcześniejsze grafiki, na których widzimy nową postać z czwórki imieniem Zhen.

Kung Fu Panda 4

Jak donosi portal The Wrap, Jack Black, aktor głosowy Po, podczas wydarzenia CinemaCon 2023 zdradził, że jego postać zostanie nowym duchowym przywódcą Doliny Spokoju w Kung Fu Pandzie 4. W związku z tym to Zhen będzie miał zająć jego miejsce i zostać kolejnym Smoczym Wojownikiem.

Kung Fu Panda 4 - premiera w kinach w 2024 roku.