Kung Fu Panda 4 - krytycy oceniają powrót Po na wielki ekran. Więcej tego samego

Kung Fu Panda to familijna seria filmów animowanych o Po, czyli fajtłapowatej, ale wyjątkowej pandzie, która posiadła legendarne moce i stoczyła pojedynki z wieloma niebezpiecznymi przeciwnikami na swojej drodze. Po, któremu głosu użycza w angielskiej wersji językowej Jack Black, powraca po ośmiu latach przerwy na wielki ekran i staje naprzeciw największego dotychczas zagrożenia, które napotkał w swoim życiu. Film został wyreżyserowany przez Mike'a Mitchella, człowieka odpowiedzialnego za Trolle czy Lego: Przygoda 2.

Co o nowym filmie w serii myślą krytycy? Pojawiły się pierwsze opinie w serwisie Rotten Tomatoes. Kung Fu Panda 4 na ten moment jest najniżej ocenionym przez nich filmem z serii. Licznik wskazuje na 71% przy 77 recenzjach. Średnia z ocen wynosi 6.1/10. Dla porównania:

Kung Fu Panda - 87% od krytyków, średnia ocen 7.1/10.

Kung Fu Panda 2 - 81%, 6.9/10.

Kung Fu Panda 3 - 87% 6,9/10.

Kung Fu Panda 4 - recenzje krytyków

Wśród krytyków, zarówno tych oceniających film Mike'a Mitchella pozytywnie, co i negatywnie, panuje konsensus względem tego, że Kung Fu Panda 4 żadną nowością nie jest. To raczej bezpieczna odsłona serii, która bierze sprawdzone z poprzedników elementy i używa ich na nowo. To nadal przepięknie animowane dzieło, które zachwyca kolorami i choreografią walk, które z czasem stają się jednak monotonne, bo jest ich po prostu zbyt wiele.

Co poszło dobrze?

Krytycy chwalą przede wszystkim animację, która zachwyca jak przy większości produkcji DreamWorks. Jest to zdecydowanie najładniejsza odsłona z serii. Chwalone są również sekwencje akcji, które nie tylko zostały cudownie animowane, ale też doskonale wyreżyserowane i z zaplanowaną choreografią. Chociaż wskazuje się, że ta część nie ma nic rewolucyjnego do zaoferowania publiczności, to jest to na tyle łatwy do przyswojenia film, pełen humoru, serca i pięknych widoków, żeby wcale to nikomu nie przeszkadzało. Wiele pochwał zbiera również Jack Black, który nadal stanowi emocjonalne centrum opowieści i potrafi rozbawić do łez. To właśnie serce, które ten film posiada, jest dla wielu krytyków czynnikiem warunkującym przyjemny seans, który polecają całym rodzinom.

Russ Simons

To dokładnie, czego można się spodziewać. Dobrze animowana farsa z szybkim tempem oraz świetną akcją i głupkowatym humorem.

Carla Hay, Culture Mix

Kung Fu Panda 4 używa pewnej formuły, która jest angażująca dzięki utalentowanej obsadzie głosowej, lekkiej komedii i pięknej stronie wizualnej. Brak Potężnej Piątki na pewno zawiedzie niektórych podczas oglądania, ale historia nie robi się nudna.

Rafael Motamayor

Wielkim pytaniem, które zadaje ten film jest to, czy nowa trylogia z Po ma rację bytu. Odpowiedź brzmi: tak.

Jeanne Kaplan

Kung Fu Panda 4 ma niesamowitą animację z jasnymi i kolorowymi planami. To film idealny dla dzieciaków.

Co poszło średnio?

Jeśli celem Kung Fu Pandy 4 było odświeżenie serii i skierowanie ją na nowy tor, to nie do końca się to filmowi udało. Niektórzy krytycy wskazują, że próba zmiany głównego bohatera w serii wydaje się dla twórców ważniejsza od opowiedzenia dobrej historii samej w sobie. Jednocześnie zachowanych jest zbyt wiele elementów z poprzednich części, żeby mówić o pełnej rewolucji i świeżości.

Claire Shaffer, New York Times

To przyjemny film z serii Kung Fu Panda, nawet jeśli brakuje mu wyjątkowości poprzedników.

Brian Eggert, Deep Focus Review

Strona wizualna przykuje twoją uwagę, a historia jest na tyle angażująca, żebyś przejmował się losem postaci. To nadal jednak nie wygląda na istotny dodatek do tego, co już było wcześniej, a po prostu kolejny rozdział epizodycznej franczyzy.

Co poszło źle?

Odcięcie się od Potężnej Piątki, która w filmie się nie pojawia, to nie tylko słabe zagranie z perspektywy fanów tamtych postaci, ale też niewiele wnoszące do samej historii. Niektórzy krytycy narzekają na humor, który nie bawi tak bardzo jak przy poprzednich częściach. Pada też stwierdzenie, że fabuła w Kung Fu Panda 4 jest tak nijaka, że poprzednie części wydają się wręcz epickie. Pada nawet określenie, że chwilami nowa część wygląda jak film skierowany bezpośrednio na streaming, ale Jackowi Blackowi udało się wybłagać kinową premierę.

Travis Hopson

Kung Fu Panda 4 wygląda jakby zaczęła swoje życie jako sezon w serialu telewizyjnym, a nie czwarty film w wielkiej franczyzie.

Edward Douglas

Młodsze dzieciaki powinny się bawić dobrze, ale poza kilkoma zabawnymi momentami, Kung Fu Panda 4 jest w większości nudna i pozbawiona inspiracji.

David Poland

Podejrzewam, że film będzie ciekawy dla młodszej publiczności, ale fundamenty tej serii są już wydeptane. Ten seans nie bolał. Był jak drzemka na kanapie. Nie tak wygodnie jak na łóżku, ale lepiej niż na podłodze.

Avi Offer

Całkiem angażujący z imponującą animacją, ale posiadający zbyt mało śmiechu, dreszczyku, sprytu i wyobraźni. To przypomnienie, że seria Kung Fu Panda nie ma już świeżych pomysłów i straciła magię, przez którą pokochaliśmy poprzednie.