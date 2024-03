Kung Fu Panda 4 - pierwsze entuzjastyczne opinie. Dużo humoru, elektryzujące walki i animacja

fot. DreamWorks Animation

Kung Fu Panda 4 trafi do polskich kin już 8 marca. W nim główny bohater PO wyruszy na poszukiwania nowego Smoczego Wojownika, mierząc się z prawdopodobnie najstraszniejszym złoczyńcą w historii - czarodziejką-Kameleoną. Zagraniczni dziennikarze mieli okazję wziąć udział w pokazach przedpremierowych. Dominują pozytywne opinie.

Kung Fu Panda 4 - jaki będzie film?

W sieci jeszcze nie pojawiły się recenzje Kung Fu Panda 4, więc film nie ma określonej "świeżości" w serwisie Rotten Tomatoes. Na razie widzowie muszą polegać na krótkich opiniach dziennikarzy. Krytyczka Laura Sirikul napisała:

Czy Kung Fu Panda 4 był potrzebny? Prawdopodobnie nie, ale to uroczy film będący kontynuacją historii PO i jego przyszłego następcy. Jest zabawny i zatacza koło, jeśli chodzi o złoczyńców z poprzedniego filmu. Jest świetny dla przyszłych pokoleń, które są teraz rodzicami i oglądali pierwszą część, np. Toy Story.

W oryginalnej wersji Kung Fu Panda 4 widzowie usłyszą takich aktorów, jak Jack Black (PO), Awkwafinę czy Violę Davis. Bardzo chwalił ich redaktor z Rama's Screen.

Kung Fu Pand 4 było niesamowite! Wcale mnie nie rozczarowało. Walki i animacja tym razem również wyglądały bardziej elektryzująco. Viola Davis była cudownie złowieszcza w roli czarnego charakteru. Zhen Awkwafiny była przebiegła, a PO Jacka Blacka po raz kolejny rządzi!

Z kolei Rafael Motamayor napisał, że ten sequel jest przykładem tego, dlaczego filmy z serii Kung Fu Panda mają najlepszą akcję w amerykańskiej animacji. Dodał, że zaskoczyła go dynamika produkcji przypominająca buddy cop film i ile to dało mu frajdy. Tessa Smith z Mama's Geeky również entuzjastycznie mówi o animacji:

Kung Fu Panda 4 to ogrom dobrej zabawy! Jack Black jest równie zabawny i uroczy jak zawsze, Awkwafina to wspaniały dodatek, a razem są fantastyczni! Oszałamiająca animacja i niesamowite sekwencje akcji oraz wartościowa historia, która przygotowuje grunt na więcej!

Również POC Culture pochwaliło obsadę głosową, w której wystąpili także Ronny Chieng, Ke Huy Quan i Lori Tan Chinn. Dodał, że film posiada wiele elementów, które fani franczyzy pokochają, włączając w to charakterystyczny prześmiewczy humor.

Kung Fu Panda 4 - zdjęcia i plakaty

Kung Fu Panda 4 - fabuła

Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej, ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka-Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych. [opis Multikina]