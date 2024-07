Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - premierowy zwiastun gry. Capcom połączył akcję i strategię

fot. Capcom

Reklama

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess to nowa gra stworzona przez Capcom, a zarazem też ciekawa mieszanka gatunków. Twórcy połączyli elementy akcji, strategii oraz japońskiego folkloru. W trakcie dnia szykujemy się do obrony, w nocy zaś walczymy z mrocznymi siłami, starając się za wszelką cenę ochronić Panią góry, Yoshiro.

Poniżej możecie zapoznać się z premierowym zwiastunem tej produkcji.

Wygląda na to, że eksperyment z połączeniem dwóch gatunków okazał się strzałem w dziesiątkę, bo opinie krytyków o grze są bardzo pozytywne. Tytuł ten może pochwalić się średnią ocen na poziomie 81/100 w serwisie Opencritic. Recenzenci chwalą świetny klimat i wciągającą, a przy tym satysfakcjonującą rozgrywkę. Oba filary, na których oparto zabawę (akcja i strategia) mają być w równym stopniu ekscytujące, a całość jest przystępna dla nowicjuszy, ale jednocześnie nie brakuje w niej głębi.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess jest już dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Abonenci usługi Xbox Game Pass mogą ograć ten tytuł w ramach subskrypcji.