Czy są szanse na powrót Kylo Rena do Star Wars? Plotka studzi emocje

Gdy Adam Driver oficjalnie ogłosił, że pracował z wybitnym reżyserem nad Star Wars, fani zjednoczyli się i wściekli na Disneya. To bowiem Bob Iger i Alan Bergman powiedzieli im „nie”, bo nie rozumieli, jak Kylo Ren mógł przeżyć. Czy jednak teraz są szanse na ten film?
Adam Siennica
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
4. Kylo Ren fot. materiały prasowe
Dziennikarze i fani zgodnie twierdzą, że gdy Adam Driver ujawnił plan na swoje Gwiezdne wojny, doszło do złamania NDA, ponieważ takie umowy o poufności trwają zazwyczaj wiele lat, a nie kilka. Niektórzy założyli, że aktor i reżyser Steven Soderbergh (seria Ocean’s) ujawnili te informacje, by opinia publiczna wywarła nacisk na Disneya, aby studio zmieniło zdanie. Jeden z dziennikarzy jednak donosi, że to nic nie zmieni. Twierdzi tak Jeff Sneider, którego doniesienia często się potwierdzały.

To: Witajcie w Derry - sezon 1, odcinki 1-5 - recenzja

Powrót Kylo Rena

Źródła Sneidera podają, że obecnie nie ma planów na powrót Adama Drivera do Gwiezdnych Wojen. Zwłaszcza że Kathleen Kennedy ma ponoć zakończyć pracę w Lucasfilmie jako szefowa na początku 2026 roku.

Z jednej strony ta informacja powinna ostudzić emocje i zapał fanów Gwiezdnych Wojen, z drugiej jednak - doniesienia Jeffa Sneidera są bardzo nieprecyzyjne i mylące. Na ten moment, chwilę po ujawnieniu informacji przez Drivera, nic się nie zmieniło i żadnego planu nie ma - to może być prawda, ale to nie oznacza, że nic się może nie zmienić. Jeśli jednak teoria innych dziennikarzy i ekspertów jest słuszna, presja wywierana na Disneya w mediach społecznościowych nie przyniesie efektu z dnia na dzień - o ile w ogóle przyniesie. Dlatego w tym przypadku doniesienia Sneidera wydają się zaskakująco powierzchowne i zasadniczo niczego nie zmieniają w obecnej sytuacji.

Przypomnijmy, że to nie jedyny projekt wybitnego reżysera, który został skasowany przez Disneya. 23 października dowiedzieliśmy się, że odmówiono również Davidowi Fincherowi, który – dbając o jakość swoich produkcji – chciał mieć decydujący głos w kwestii finałowego montażu.

Źródło: comicbookmovie.com

