Lady Gaga w odległej galaktyce? Plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros.

Znany scooper My Time To Shine Hello uważa, że piosenkarka i aktorka Lady Gaga spotkała się z Lucasfilm w sprawie potencjalnej roli w nadchodzącym projekcie ze świata Gwiezdnych Wojen. Niestety, nie zdradził nic więcej na ten temat. Nie wiemy zatem, w kogo miałaby się wcielić.

Wcześniej krążyły plotki, że studio zamierza kontynuować poprzednią sagę, która skończyła się na Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Inne, że planuje zupełnie nową trylogię. Doniesienia są zatem sprzeczne i czas pokaże, jaki będzie następny krok Lucasfilm.

Pierwszą głośną rolą Lady Gagi była Hrabina z American Horror Story: Hotel. To jednak Narodziny gwiazdy sprawiły, że zaczęto traktować ją poważnie w tej branży. Później zachwyciła widzów występem w Dom Gucci, a niedawno miała szansę wcielić się w Harley Quinn w widowisku Joker: Folie à Deux. Choć sam film zebrał mieszane recenzje, to jej interpretacja kultowej antagonistki DC zebrała dużo pochwał.

Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć Ladę Gagę w projekcie ze świata Gwiezdnych Wojen. A jeśli tak, kogo mogłaby zagrać. Czekamy na wasze propozycje!