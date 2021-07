Laleczka Chucky powraca! Pierwszy teaser serialu pokazuje jak będzie wyglądać

fot. materiały prasowe

Chucky to pierwszy serial w historii przygód morderczej laleczki. Do tego jest on osadzony w świecie oryginalnej filmowej serii i nie ma żadnego związku z remakiem zatytułowanym Laleczka, który na ekranach był w 2019 roku. Brad Dourif powraca jako legendarny głos zabójczej lalki, a towarzyszy mu Jennifer Tilly, którą fani poznali w filmie Narzeczona laleczki Chucky.

Teaser przede wszystkim pokazuje, jak serialowy Chucky będzie wyglądać i fani powinni być zadowoleni: utrzymano jego klasyczny i znanym wszystkim wizerunek. Podczas lipcowego [email protected] ma zadebiutować pełny zwiastun.

Chucky - teaser

Tak twórca uniwersum Don Mancini zapowiada serial:

- Głównym bohaterem jest 14-letni chłopiec będący gejem, który jest dręczony w szkole i zmaga się z wpływem niedawnej śmierci matki. Jest też artystą robiącym rzeźby z częściami lalek. Natrafia na Chucky'ego na wyprzedaży podwórkowej, ale kończy się to tym, że dostał coś więcej, niż oczekiwał. Chciałem przywrócić serię do jej korzeni i znów w centrum obsadzić dzieci, ale jako że mieliśmy dzieciaki w pierwszych filmach, w serialu chciałem coś innego, więc stąd decyzja o nastolatkach.

W obsadzie są również Lexa Doig, Devon Sawa , Fiona Dourif, Alex Vincent i Christine Elise.

Chucky - premiera światowa 12 października 2021 roku.