Juror #2 w platformie Max. Film Clinta Eastwooda ominie kina - jest data premiery

Juror #2 miał limitowaną dystrybucję w amerykańskich kinach (zaledwie kilkanaście kin w całym kraju) oraz na kilku rynkach światowych. Warner Bros. Pictures nadal jest krytykowane za decyzję, że ostatni film 94-letniego Clinta Eastwooda nie doczekał się globalnej dystrybucji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Juror #2 został stworzony z myślą o platformie Max, a jego premiera odbędzie się 20 grudnia 2024 roku. Ta data powinna dotyczyć również Polski, ponieważ film nigdy nie znalazł się w kinowych planach dystrybucyjnych polskiego Warner Bros.

Juror #2 – kontrowersje

Decyzja o braku szerokiej dystrybucji kinowej spotkała się z falą krytyki wobec Warner Bros. Discovery. Wiele osób z branży filmowej, w tym Guillermo del Toro, określiło ten ruch jako bardzo zły. Tam, gdzie film był wyświetlany, Juror #2 cieszył się dużym zainteresowaniem i świetnymi opiniami widzów. Wcześniej krytycy również wydali pozytywny werdykt na temat reżyserskiego dokonania Clinta Eastwooda.

Juror #2 – o czym jest film?

Bohaterem historii jest Justin Kemp, członek ławy przysięgłych w głośnym procesie o morderstwo. Staje on przed poważnym dylematem moralnym – zaczyna podejrzewać, że to on może być odpowiedzialny za śmierć ofiary, a nie osoba oskarżona. Musi więc zdecydować: manipulować ławą przysięgłych, aby uratować siebie, czy przyznać się do winy.

Juror #2 – obsada

W głównych rolach występują Nicholas Hoult, Toni Collette i J.K. Simmons. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Amy Aquino, Adrienne C. Moore oraz Kiefer Sutherland.