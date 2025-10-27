Lalka - nowe zdjęcia. Przedziwne oskarżenie: Dorociński zbyt przystojny?

fot. materiały prasowe

Na zdjęciach z planu filmu Lalka są Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. Internauci szczególnie zwrócili uwagę na aktora. Pojawiły się komentarze, że „jest zbyt przystojny”, by ten casting był wiarygodny. Niektórzy także myśląc o postaci, wciąż mają przed oczami wersję Mariusza Dmochowskiego z zarostem, który zagrał bohatera w adaptacji z 1968 roku.

Wszystkie komentarze i nowe zdjęcia znajdziecie poniżej:

Lalka: porównanie wersji Netflixa i Gigant Films

Zdjęcia pochodzą z adaptacji Lalki od Gigant Films. Jak wiemy, w tym samym czasie trwają prace nad drugą ekranizacją słynnej książki Bolesława Prusa, za którą odpowiada Netflix. W tej wersji w postać Izabeli Łęckiej wcieli się Sandra Drzymalska, a Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt. Postanowiliśmy więc wykorzystać nowe i stare zdjęcia z planu obu tych produkcji, by zrobić dla Was porównanie tych castingów.

Lalka - Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka (wersja Gigant Films)

Lalka od Gigant Films zadebiutuje w 2026 roku. Oprócz Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej w obsadzie są także Marek Kondrat, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Karolina Gruszka, Cezary Żak i Mateusz Damięcki. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski. Jest także współautorem scenariusza wraz z Łukaszem Światowiecem. Fabuła filmu opiera się na książce Bolesława Prusa o tym samym tytule. Głównym bohaterem jest zamożny kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się w arystokratce Izabeli Łęckiej. Ta, choć nie odwzajemnia jego uczuć, nie jest jednak w sytuacji finansowej, w której mogłaby go odrzucić.