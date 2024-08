fot. Aleksandra Grochowska

Lambert Wilson, francuski aktor, który zagrał m.in. w serii filmów Matrix, wcieli się w rolę króla Ludwika Filipa w nadchodzącym filmie o Fryderyku Chopinie. Dołączy tym samym do Eryka Kulma Jr., który wcieli się w kompozytora i odegra też jego utwory w produkcji. Aktor wypowiedział się o swojej roli:

Zawsze kochałem Chopina. Żyłem jego muzyką i byłem zafascynowany okresem romantyzmu w Europie. Król Ludwik Filip będzie jednocześnie nonszalancki i zestresowany. Będą intymne chwile, które ukażą samotność artysty i jego popadnięcie w chorobę i śmierć.

Michał Kwieciński, reżyser filmu, dodał:

Lambert Wilson był moim wymarzonym wyborem do tej roli od samego początku i naprawdę się udało! Jego król to postać tragiczna. To świetny aktor, ale też jego osobowość pasuje do moich pomysłów na tę postać. Jest szorstki, charyzmatyczny, ale też miły i szuka bliskości z innymi ludźmi. Chopin był dla niego wyjątkowy: ukochany wśród artystów. Niestety jego świat się skończył wraz z rewolucją, podobnie do świata, w którym Chopin był przez wszystkich adorowany i wspierany.

Michał Kwieciński, reżyser, o filmie

Reżyser opowiedział też o tym, jaki będzie Chopin w jego filmie:

Przeczytałem mnóstwo książek na jego temat. Większość bazowała na stereotypowym przedstawieniu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale czułem, że nie są prawdziwe. Chciałem dowiedzieć się więcej. Chopin był wulkanem energii. Był żartownisiem i królem społeczeństwa. Uwielbiał przyjęcia i kładł się spać o 10 rano. Z drugiej strony był introwertykiem, zahukanym przez świat i zamkniętym w muzycznym kokonie, trapionym przez choroby. Taki był i tak chcę go pokazać. Jako mężczyznę rozerwanego pomiędzy dwiema kobietami, śmiercią i muzyką.

Michał Kwieciński nie szczędził komplementów odtwórcy roli wybitnego muzyka:

Poza tym, że przypomina go fizycznie, to ma też przeszkolenie muzyczne. Zawsze marzył o tej roli. Urodził się do tego. To, co mają wspólnego, to hiper wrażliwość do otaczającej ich rzeczywistości. Podobno się mówi, że gdyby Chopin nie był kompozytorem, to byłby właśnie aktorem.

Chopin Chopin! - o filmie

Za zdjęcia do filmu odpowiada Michał Sobociński. Scenariusz napisał Bartosz Janiszewski. Za produkcję odpowiada Akson Studio, które zrealizowało filmy: Wałęsa. Człowiek z nadziei, Miasto 44, Filip, Teściowie czy Powidoki.

Premiera filmu Chopin, Chopin! zaplanowana jest na 2025 rok.