Landman – nowy serial Taylora Sheridana z kolejną gwiazdą. Demi Moore dołączyła do obsady

Landman to najnowszy serial szykowany przez Taylora Sheridana. Serial powstał na podstawie podcastu Boomtown, w którym wystąpi Billy Bob Thornton. Teraz potwierdzono, że do obsady dołączy Demi Moore, którą w ostatnich latach mogliśmy oglądać w takich produkcjach, jak Songbird. Rozdzieleni, Nowy wspaniały świat, Nieznośny ciężar wielkiego talentu, a ostatnio również w Feud: Capote vs. The Swans, w którym wcieliła się w Ann Woodward.

Landman - Demi Moore w obsadzie nowego serialu Taylora Sheridana

Serial opowie o dynamicznie rozwijających się miastach zachodniego Teksasu, które wzbogaciły się na platformach wiertniczych. Wydobywanie ropy odbywa się z zagrożeniem środowiska, nie tylko najbliższego, ale mającego wpływ na klimat, gospodarkę i geopolitykę całego świata.

Demi Moore zagra Cami, która opisywana jest jako żona jednego z najpotężniejszych naftowców w Teksasie i przyjaciółka Tommy’ego Norrisa, w którego wciela się Billy Bob Thornton.

Oprócz Thornton i Moore w serialu pojawią się także Ali Larter, Michelle Randolph, Jacob Lofland, Kayla Wallace, James Jordan, Mark Collie i Paulina Chávez.

Serial nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.