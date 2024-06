Lanterns - kiedy prace na planie serialu DCU? Nadchodzi Zielona latarnia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W maju 2024 roku pojawiła się informacja o tym, że Damon Lindelof (Watchmen), Tom King (znany scenarzysta komiksowy) oraz Chris Mundy (Ozark) wspólnie tworzą serial Lanterns o Zielonej Latarni. James Gunn, szef tworzącego się uniwersum DCU szybko potwierdził te nazwiska. A teraz do sieci trafia kolejny przeciek.

Lanterns - kiedy zdjęcia?

Według nowego przecieku prace na planie mają ruszyć w pierwszym kwartale 2025 roku w Wielkiej Brytanii, więc premiera nie wcześniej niż w 2026 roku. Czytamy, że w pokoju scenarzystów nadzorowanym przez wspomnianą trójkę, mają się znaleźć także Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson oraz Vanessa Baden Kelly.

Trwa też casting do głównych bohaterów należących do korpusu Zielonych Latarni. Do roli znanego z komiksów Hala Jordana poszukiwany jest aktor o białym kolorze skóry w przedziale wiekowym 43-49 lat. Natomiast do roli również znanego z komiksów Johna Stewarta poszukiwany jest czarnoskóry aktor w przedziale wiekowym 27-35. Wygląda na to, że tutaj też będzie normalny casting do roli, a twórcy nie wybierają jakiejś gwiazdy. Różnica wieku wynika z tego, że według plotek Hal Jordan miałby być mentorem Johna Stewarta.

Przypomnijmy, że w uniwersum DCU jest jeszcze trzeci ludzki członek korpusu o imieniu Guy Gardner. Postać graną przez Nathana Filliona poznamy w filmie Superman.