Lara Croft trafi do serii Call of Duty. Bohaterka Tomb Raidera w Modern Warfare II i Warzone

Activision poinformowało, że Lara Croft trafi do Call of Duty: Modern Warfare II oraz Warzone 2.0. Bohaterka serii Tomb Raider będzie jednym z dostępnych Operatorów, a jej wygląd nawiązuje do klasycznego designu: ma ona charakterystyczny zielony top oraz uzbrojona jest w dwa pistolety. Zestaw zatytułowany The Tracer Pack: Tomb Raider Bundle dostępny będzie w sprzedaży od 9 września, a w jego skład wejdą również między innymi trzy schematy broni, emblemat i skórka pojazdu. Cena nie została ujawniona, jednak najprawdopodobniej trzeba będzie za niego zapłacić 2400 Punktów COD, a więc około 80 zł.

Lara Croft w Call of Duty

Nowy, a właściwie odświeżony wygląd bohaterki przypadł do gustu wielu graczom, którzy zaczęli liczyć na to, że podobnie będzie prezentować się ona w nadchodzącej, choć nie zaprezentowanej jeszcze odsłonie serii Tomb Raider. Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się podejrzenia, że więcej na jej temat możemy dowiedzieć się już wkrótce.

