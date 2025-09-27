Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

LARP podbija festiwal w Gdyni. To nie pierwszy raz, gdy kino niefestiwalowe porywa publiczność

LARP. Miłość, trolle i inne questy to film niezwykle popkulturowy, zabawny, pełen przygody, ale i niespodziewanych emocji. To coś zdecydowanie spoza kanonu typowych filmów festiwalu w Gdyni. Wcześniej jednak pojawiały się tam także inne nieoczywiste tytuły.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  LARP Miłość trolle i i... 
gdynia 2025
LARP. Miłość, trolle i inne questy  Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=Kcjcy1vFxGw/ Dystrybucja Mówi Serwis
Reklama

LARP. Miłość, trolle i inne questy zachwyca. Kogo nie spytam na festiwalu filmowym w Gdyni o opinię, pozytywne zaskoczenie, ciepło na serduszku i uśmiech od ucha do ucha to reakcje regularnie się powtarzające. Film popkulturowy, zabawny, a zarazem bardzo poruszający emocje w stylu, którego można było się nie spodziewać. Kordian Kądziela, znany z 1670, zrobił coś, czego w polskim kinie jeszcze nie było. Widzowie, którym popkultura jest bliska, będą odkrywać smaczki i nawiązania, co samo w sobie staje się zabawą na najwyższym filmowym poziomie. Nie jest to tytuł typowy dla festiwalowiczów, bo jednak kanon takiego kina ma określone ramy. Co ciekawe, nie pierwszy raz tego typu filmy pojawiają się w Gdyni.

Recenzja filmu LARP

Festiwal Filmowy w Gdyni w Polsat Box Go

Platforma streamingowa Polsat Box Go ma kolekcję "Filmy z festiwalu filmowego w Gdyni". A tam można znaleźć między innymi Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, czyli także doceniany i lubiany film, który nie pasuje do kanonu typowych festiwalowych tytułów. Świetne kino, dynamiczne, zabawne, ale też pokazujące czasy komuny w Polsce w zupełnie innym stylu. Reżyser Mateusz Rakowicz potrafi nadać temu świeżości, a historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami jest tak nietypowa, jak wciągająca. Koniecznie obejrzyjcie w Polsat Box Go!

W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  LARP Miłość trolle i i... 
gdynia 2025
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2025
LARP. Miłość, trolle i inne questy Komedia

6,5

2021
Najmro. Kocha, kradnie, szanuje
Oglądaj TERAZ Najmro. Kocha, kradnie, szanuje Kryminał

Najnowsze

1 Breaking Bad
-

Seriale, które zachwyciły już w pierwszym odcinku. Uwaga - ta lista jest przeładowana klasykami

2 Gra o tron
-

Najlepsze serialowe potwory. Nie tylko smoki rządzą ekranem - są inne oryginalne kreatury

3 Gwiezdne Wojny: Andor: sezon 1
-

Gwiazda Andora zagra w nowej Narnii. W kogo wcieli się Denise Gough

4 Nieśmiertelny
-

Znany wrestler zagra w nowym Nieśmiertelnym. Zostanie bratem postaci Cavilla

5 9. Pszczelarz - 44 755
-

Nagrania do Pszczelarza 2 rozpoczęte. Obsada poszerza się

6 Peacemaker: sezon 2, odcinek 6 - zdjęcia
-
Spoilery

Spider-Man kanoniczny w DCU! Peacemaker powtarza najpopularniejszego mema

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e09

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s27e33

Big Brother (US)

s2025e190

Anderson Cooper 360

s23e28

Real Time with Bill Maher

s02e04

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s21e39

s2025e74

s01e04
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Gwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow

ur. 1972, kończy 53 lat

Indira Varma
Indira Varma

ur. 1973, kończy 52 lat

Agata Kulesza
Agata Kulesza

ur. 1971, kończy 54 lat

Lola Kirke
Lola Kirke

ur. 1990, kończy 35 lat

Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa

ur. 1950, kończy 75 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

M jak miłość: czy Franka umrze? Co wydarzy się w odcinku 1877?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV