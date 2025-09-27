LARP podbija festiwal w Gdyni. To nie pierwszy raz, gdy kino niefestiwalowe porywa publiczność

Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=Kcjcy1vFxGw/ Dystrybucja Mówi Serwis

LARP. Miłość, trolle i inne questy zachwyca. Kogo nie spytam na festiwalu filmowym w Gdyni o opinię, pozytywne zaskoczenie, ciepło na serduszku i uśmiech od ucha do ucha to reakcje regularnie się powtarzające. Film popkulturowy, zabawny, a zarazem bardzo poruszający emocje w stylu, którego można było się nie spodziewać. Kordian Kądziela, znany z 1670, zrobił coś, czego w polskim kinie jeszcze nie było. Widzowie, którym popkultura jest bliska, będą odkrywać smaczki i nawiązania, co samo w sobie staje się zabawą na najwyższym filmowym poziomie. Nie jest to tytuł typowy dla festiwalowiczów, bo jednak kanon takiego kina ma określone ramy. Co ciekawe, nie pierwszy raz tego typu filmy pojawiają się w Gdyni.

Recenzja filmu LARP

Festiwal Filmowy w Gdyni w Polsat Box Go

Platforma streamingowa Polsat Box Go ma kolekcję "Filmy z festiwalu filmowego w Gdyni". A tam można znaleźć między innymi Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, czyli także doceniany i lubiany film, który nie pasuje do kanonu typowych festiwalowych tytułów. Świetne kino, dynamiczne, zabawne, ale też pokazujące czasy komuny w Polsce w zupełnie innym stylu. Reżyser Mateusz Rakowicz potrafi nadać temu świeżości, a historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami jest tak nietypowa, jak wciągająca. Koniecznie obejrzyjcie w Polsat Box Go!

W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.